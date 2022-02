Maduro insiste en la discusión electoral y promete una “revolcada” en 2024

Entornointeligente.com / > El mandatario venezolano Nicolás Maduro hizo su propia revisión histórica del fallido golpe del 4 de febrero de 1992, una práctica de la llamada «revolución bolivariana», para ensalzar la figura del expresidente Hugo Chávez ante sus adeptos.

El gobernante Nicolás Maduro insiste en traer el tema electoral al escenario político venezolano. Tras dos alocuciones dejando en el aire las elecciones presidenciales, alegando la crisis y los bloqueos económicos por las sanciones, ahora promete una “revolcada” para 2024.

Desde Los Próceres y haciéndose el desentendido, el gobernante venezolano preguntó la fecha de las próximas elecciones presidenciales y, acto seguido, prometió una victoria importante sobre la oposición venezolana.

“Que se preparen para la revolcada de 2024”, dijo este 4 de febrero. Tan solo un día antes, Maduro había dicho “ya no tenemos elecciones de aquí al 2025 ¿Más o menos? ¿2026, la próxima elección? No sé qué dirá la ley electoral. Por lo menos 2022 y 2023 no hay elecciones. Después veremos cuándo se hacen. A menos que las convoque el bobolongo con su poder supremo”.

Además, durante la celebración de los 30 años del fallido golpe de Estado contra el expresidente Carlos Andrés Pérez, Maduro aseveró que «todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado ocupar, lo hemos hecho a través de la conciencia cívica, popular, revolucionaria y por el voto del pueblo”.

El mandatario venezolano hizo su propia revisión histórica del fallido golpe, una práctica de la llamada «revolución bolivariana», para ensalzar la figura del expresidente Hugo Chávez ante sus adeptos.

«30 años han pasado desde el día del despertar y la conciencia, 30 años de una historia difícil, dura. 30 años de una gesta histórica de grandes batallas, duras y complejas, pero puedo decir 30 años después al espíritu del comandante Chávez que aquí está el pueblo victorioso», dijo.

Según Maduro, «alguien tenía que hacer algo por este pueblo sometido a traiciones», y esa fue la función de Chávez y sus compañeros. «No fue un golpe de Estado porque no lo financiaron los gringos ni la oligarquía (…) fue una rebelión armada, revolucionaria, humanista».

Más temprano, el oficialismo marchó en el centro de Caracas pese al aumento de casos de covid-19 en la región capital, y la Asamblea Nacional electa el 2020 aprobó un acuerdo para rememorar esta fecha.

«El Comandante Chávez dijo que alguien tenía que hacer algo contra la traición a la Patria, para que no colonizaran a Venezuela. A partir de los años 90 tomamos el camino pacífico, democrático y constitucional, ese será para siempre nuestro camino», dijo Maduro.



