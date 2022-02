Las Spice Girls renuncian a sus planes de salir de gira

Entornointeligente.com / 5 Feb, 2022 | Miami. Las Spice Girls habrían descartado finalmente esos planes que apuntaban a la celebración de una gira mundial a partir de la próxima primavera o, como muy tarde, el año que viene.

A pesar de la ilusión que, supuestamente, les hacía la perspectiva de volver a presentarse en los escenarios, como hicieran en 2019 con esa minigira que las llevó a actuar en varias ciudades del Reino Unido e Irlanda, parece que la crisis del coronavirus ha afectado negativamente a estos deseos, que tendrán que ser dejados para más adelante. Según el diario The Sun, las diversas olas de la crisis sanitaria han impedido que el proyecto pueda salir adelante, señala Bang Showbiz.

“Iba a ser algo brillante, pero la verdad es que el Covid ha arruinado el momento. Lo ha vuelto a hacer de nuevo. Ahora mismo no hay nada en su agenda conjunta”, ha explicado un informante en conversación con el diario The Sun, antes de señalar que Mel B, Mel C, Geri Horner y Emma Bunton, así como Victoria Beckham, que ya se había autoexcluido del proyecto, seguirán centradas en sus respectivas carreras en solitario.

La última vez que las chicas picantes se embarcaron en un tour planetario fue en el año 2007, poco después de que se cumpliera el décimo aniversario del lanzamiento de su álbum debut, ‘Spice’. Desgraciadamente, y a menos que cambie mucho la situación, las Spice Girls no podrán recrear, a corto plazo, uno de los espectáculos en directo más recordados y exitosos de la década de los 2000.

