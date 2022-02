Estamos muertos: usuario de TikTok revela videos exclusivos del detrás de escena

Entornointeligente.com / La producción que ha traído a los zombies de regreso: Estamos muertos , o también conocida como All of us are dead , se está volviendo en todo un éxito dentro de la plataforma de Netflix . Actualmente, se encuentra ubicada en el puesto número 1 del ranking de series más vistas en Perú.

La historia, basada en el webtoon del mismo nombre, ha llamado la atención por las características peculiares que presentan los zombies al momento de transformarse. Como reveló su director, un coreógrafo fue el encargado de crear dichos movimientos .

Ahora, una cuenta de TikTok ha revelado videos exclusivos del detrás de cámaras y la preparación de los actores para poder darle realismo a las criaturas infectadas con el virus Jonas .

Detrás de cámaras de Estamos muertos. Foto: Netflix

PUEDES VER: Chris Evans y la película surcoreana de terror que protagonizó ¿Cuántos capítulos tiene Estamos muertos en Netflix? La nueva sensación coreana de Netflix, luego de Squid game , es Estamos muertos y cuenta con 12 capítulos en la plataforma de streaming.

Detrás de escenas de Estamos muertos El usuario de TikTok @gotseventeen publicó en su cuenta dos videos que recolectan el detrás de cámaras de varias escenas que destacaron durante la serie. A continuación, puedes ver ambos videos juntos.

¿Cómo se creó el virus zombi? ¡Alerta spoiler! A lo largo de la serie, se puede ver cómo una estudiante se contagia de un extraño virus por medio de una mordida de una rata que estaba en el aula de Byung-chan , el científico creador del virus. A raíz de esto, la muchacha es secuestrada por un tiempo, hasta que escapa.

Al huir, logra contagiar a muchos mientras es llevada al hospital. Ahora, con todo lo sucedido, Byung-chan es interrogado por la Policía y es ahí cuando explica cómo fue que creó el virus. El maestro cuenta que su principal objetivo fue hacer que su hijo se vuelva en alguien fuerte, esto sin tomar en cuenta las terribles consecuencias que provocaría después.

