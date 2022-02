Endler revela que no pensaba ser futbolista, cuenta qué sintió al ganar el The Best y defiende titularidad de Brayan Cortés en la “Roja”

Entornointeligente.com / Christiane Endler vive un momento espectacular. En enero pasado ganó el premio The Best de la FIFA. Fue reconocida como la mejor arquera del mundo.

En conversación con Gary Medel y el periodista Julio César Rodríguez por Instagram, la portero del Lyon recordó cómo fue ese momento.

“No quería hacerme ilusiones porque había estado las dos veces anteriores, preferí no hacerme expectativas. Antes lo merecía más que ahora , pero ganar es lo mejor y contenta con todo lo que pasó este año”, afirmó.

La capitana de la “Roja” contó, además, en qué estado se encontraba el fútbol femenino cuando ella arrancó hace más de una década.

” No existía el fútbol femenino, habían ligas amateur, pero costaba que te tomaran en cuenta, q ue los equipos se pusiera la camisera con al fútbol femenino. Recién ahora le están dando apoyo e interés, por lo que antes había que remarla contra todo”, afirmó.

“Cuando comencé no tenía ninguna expectativa, nunca pensé jugar fútbol, siempre lo hice porque me gustaba, por la buena onda y de a poco se fueron dando las cosas, jamás pensé que me iba a dedicar al fútbol”, agregó.

La campeona de la Copa Libertadores con Colo Colo también se refirió a la actuación de Brayan Cortés frente a Bolivia por Clasificatorias. El golero fue figura.

“Yo lo vi muy bien, con harta personalidad y me gustó mucho su actuación. Obviamente vi que varios lo criticaron, pero hay que ponerse en sus zapatos porque no es fácil reemplazar a Claudio Bravo. Además con la edad que tiene, me gustó”, declaró ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com