Desde la muerte de Diana hasta el juicio de Andrés: Los escándalos que han marcado los 70 años de reinado de Isabel II

El Jubileo de platino no será en un momento fácil para la soberana de 95 años. Hace 10 meses sufrió la muerte de su compañero de vida , Felipe de Edimburgo, quien estuvo tras sus pasos durante 69 años de matrimonio; su hijo favorito, el príncipe Andrés, está envuelto en un problema judicial al ser investigado por agresión sexual a una menor de edad en Estados Unidos , y su nieto, el príncipe Harry, abandonó la monarquía junto a su esposa Meghan Markle, quien acusó a un miembro de la Corona de racismo .

Todos estos hechos ocurrieron en un lapso de un año.

A pesar de los últimos escándalos, nada parece estropear el cariño entre Isabel II y el pueblo británico , quien celebrará los 70 años de su soberana atribuyéndole una altísima popularidad . Según un último sondeo de la empresa YouGov, “Lilibet”-como le llamaba cariñosamente su consorte- goza de un 72% de aprobación. Y es que, con siete décadas al mando, los escándalos no han sido pocos y la experiencia y sabiduría en este tipo de episodios parece ser vasta.

De hecho, su reinado comenzó a perfilarse muchos años antes de ser coronada gracias a un escándalo. Su tío, el rey Eduardo VIII, abdicó luego de que su propuesta de matrimonio con Wallis Simpson fuera rechazada por el palacio de Buckingham y por el Primer Ministro británico de la época, Stanley Baldwin, debido a que ella era divorciada. La unión entre ambos podía ser moralmente inaceptable para el país, por lo que Eduardo traspasó sus poderes a su hermano Jorge VI, padre de la actual reina.

Su matrimonio tampoco estuvo exento de polémicas. La unión con Felipe de Edimburgo no era del todo aceptada por la institución monárquica, principalmente por el pasado de este. Desterrado de su reino, Felipe gozaba del título de príncipe de Grecia y Dinamarca sin ningún poder. No obstante, el valor de la, en ese entonces, princesa Isabel valió más y su pretendiente fue aceptado con tres condiciones : debía dejar sus títulos de nacimiento y convertirse en ciudadano inglés, cambiar de religión ortodoxa a anglicana y adoptar el nombre británico de la familia de su madre, Mountbatten.

Una vez Isabel II fue coronada y Felipe de Edimburgo como consorte, este no se sentía cómodo con su simple rol de acompañar tres pasos atrás a su esposa . Él mismo declaraba sentirse como “una ameba” y los problemas se acrecentaron cuando Carlos y Ana tomaron el apellido Windsor y no Mountbatten: ” Soy el único padre en Reino Unido cuyos hijos no llevan su apellido “, reclamó en su tiempo según las crónicas de la época.

Abrumado por tanto protocolo, Felipe realizó un largo viaje sin la reina. Allí comenzaron a proliferar los rumores en la prensa de una supuesta infidelidad del príncipe de Edimburgo. Daphne de Maurier, Helene Cordet, Pat Kirkwood eran alguno de los nombres que circulaban como las presunta amantes del consorte de Isabel II, quien, se comentaba, sabía de las andanzas de su marido, aunque decidió no hacerlo público.

El romance malogrado de la princesa Margarita

La hermana menor de Isabel II, la princesa Margarita, le entregó a la monarca la primera polémica de su reinado.

A los 20 años, la menor de los Windsor se enamoró del ayudante de su padre, el capitán Peter Townsend , 16 años mayor que ella y casado. Por su condición, ambos comenzaron a tener una relación secreta, pero un gesto realizado el 2 de junio de 1953, en plena coronación de Isabel II, donde Margarita le sacudió el uniforme a Townsend, despertó la alarma en los medios quienes comenzaron a rumorear sobre un romance entre ambos.

El caso se destapó, removiendo los pilares de la Corona británica.

Meses más tarde, en medio del huracán mediático, Peter Townsend se divorció de su esposa y le propuso matrimonio a Margarita . No obstante, la intención no fructificó. Aunque el capitán estuviera desligado formalmente de su cónyuge, los cánones y conservadurismo de la época no le permitieron a la pareja llevar a cabo su unión.

Margarita le pidió ayuda a su hermana, quien le extendió su apoyo, pero advirtiéndole de que iba a consultar a su gabinete privado, a la Iglesia y al entonces Primer Ministro Winston Churchill, la posibilidad de formalizar el lazo . Lo políticamente correcto triunfó, y todos se opusieron al matrimonio entre Margarita y Peter Townsend .

Las mismas normas que llevaron a la abdicación de su tío, negaban a Margarita de poder casarse con su primer amor. Para sobrellevar su tristeza, la princesa se refugió en fiestas, eventos sociales y un naciente amorío con el fotógrafo, Antony Armstrong-Jones, quien más tarde se convertiría en su esposo.

“Tampongate”: La relación extramarital del príncipe Carlos con Camilla Parker

Corría 1993 y una grabación difundida en los medios británicos hacía tambalear a la reina y su corona. Su hijo, el príncipe Carlos , casado pero separado en ese entonces con Diana de Gales, era el protagonista de un escándalo. Los principales tabloides ingleses publicaron un extracto de una conversación entre el heredero al trono y Camilla Parker en 1989 .

Si bien era un secreto a voces, el denominado “Tampongate” venía a confirmar los rumores. Carlos le era infiel a “Lady Di” .

-” No puedo soportar un domingo por la noche sin ti (…) No puedo comenzar la semana sin ti “, le dice Parker a Carlos.

-“¿Y qué sucede conmigo? El problema es que te necesito toda la semana, todo el tiempo. ¡Dios mío! ¡Si pudiera vivir metido en tus pantalones sería mucho más fácil!” , le responde el príncipe Carlos.

-” ¿En qué te vas a convertir? ¿En calzones? Vaya, ¿Así que te vas a convertir en calzones? “, le replica Camilla riendo, a lo que Carlos agregó: ” En un tampón. ¡Eso estaría bueno! “.

La relación entre ambos comenzó durante la década de los ’70, pero no pudo ser oficial producto del matrimonio de Camilla y el oficial del Ejército Británico, Andrew Parker Bowles.

Aquella grabación significó un puñal más para la realeza, quien venía golpeada por otro escándalo ocurrido un año anterior, que fue denominado “Annus Horribilis”.

Las fotos filtradas de Sarah Ferguson y el fin de su matrimonio con Andrés

En el verano europeo de 1992, el medio “Daily Mirror” publicó unas imágenes de Sarah Ferguson, esposa por aquel entonces del príncipe Andrés, desnuda junto con su amante, el millonario estadounidense, John Bryan, quien lamía a la princesa de York uno de sus pies .

Las fotografías provocaron la molestia a Isabel II y Felipe de Edimburgo, quienes se encontraban en sus vacaciones en el castillo de Balmoral, apartando de la familia real a Sarah Ferguson , quien comenzó a ser víctima de constantes acosos por parte de la prensa.

Foto publicada por Daily Mirror. Crédito: Daily Mirror.

El hecho, generó un remezón público en la monarquía, quien veía ese año cómo Andrés anunciaba su separación con Ferguson, Ana se divorciaba de su matrimonio y Carlos se distanciaba de Diana de Gales .

Como si fuera poco, en aquel “Annus Horribilis” la reina Isabel II fue víctima de un incendio que causó daños considerables al castillo de Windsor.

Cuatro años más tarde de la publicación de las fotografías, Sarah Fergurson y el príncipe Andrés firmaron su divorcio.

Entrevista de la BBC a Diana de Gales en 1995 y muerte de la princesa

Noviembre de 1995, y millones de británicos fueron testigos de una de las entrevistas más reveladoras de la cual se tenga conocimiento. En exclusiva para el programa “Panorama” de la BBC, Diana de Gales reveló el lado más oscuro de la monarquía británica.

Conversando con el periodista Martin Bashir, Diana habló sobre su fallido matrimonio con el príncipe Carlos y la relación de este con Camilla Parker: ” Éramos un matrimonio de tres, una multitud “.

Durante 50 minutos de programa, la integrante de la corona más amada por el pueblo confesaba sus episodios de bulimia y depresión , la relación con James Hewitt, su rol dentro de la familia real y c ómo esta la abandonó en momentos cruciales para ella.

Diana durante la entrevista con la BBC en 1995. Crédito: Captura de pantalla, BBC.

La entrevista fue un punto de inflexión. Golpeó a la Corona. Tras ello, el Palacio de Buckingham indicó que la reina Isabel II mandó una carta a Diana y Carlos aconsejándoles el divorcio . La medida fue aprobada por el Primer Ministro de la época, John Major, y el gabinete privado de la soberana.

Semanas después, tanto Carlos como Diana anunciaban el fin de su controversial matrimonio.

Pero los escándalos con Lady Di no terminarían allí para la realeza británica. Transformada en figura mediática, Diana continuaba siendo un foco de atención importante para los medios, y sus amoríos ganaban portada en los diarios internacionales.

Es por eso que su muerte, en 1997, luego de un accidente de tránsito en París, golpeó fuerte a la sociedad británica y significó un duro episodio para el reinado de Isabel II . Tanto así, que se habló en su momento de una posible abdicación por parte de la reina debido a fuertes críticas por su falta de sensibilidad, distancia y frialdad en el trato hacia la fallecida princesa, a quien el pueblo lloró a mares.

Como respuesta, Isabel II apareció en televisión el 5 de septiembre de 1997 para expresar su dolor y compartir el duelo con las personas que se apostaban a las afueras del Palacio de Buckingham para depositar flores en honor a Diana. Además, ordenó que el funeral fuera de trato real, siendo acompañada por el estandarte de armas y ondeando la bandera de la Corona a media asta.

Meghan Markle y acusaciones de racismo

Luego de largos años de tranquilidad, y pocas polémicas, el 2021 comenzaba con una amarga sorpresa para la reina Isabel II. En febrero de ese año su nieto, el príncipe Harry , renunciaba a la monarquía junto con su esposa, la ex actriz Meghan Markle .

Los duques de Sussex argumentaron su decisión señalando que querían vivir en Los Angeles, apartados de la familia real, y trabajar de manera independiente. No obstante, en una entrevista ambos desclasificaron las razones de por qué la joven pareja se alejó de la institución real.

En conversación con Oprah Winfrey, la actriz estadounidense acusó a un integrante de la monarquía -sin entregar nombres y puesto- de manifestar su preocupación por el color de piel de Archie , el primer hijo de los duques de Sussex. Aquellas afirmaciones fueron respaldadas por Harry, quien se expresó dolido por el trato hacia su esposa.

Similar a lo relatado por su fallecida suegra, Diana de Gales, Markle denunció la falta de atención por parte de la monarquía en sus primeros meses de embarazo . Asimismo, al igual que Lady Di, la artista aseguró que quiso atentar contra su vida.

Lanzada la bomba, la Casa Real británica guardó silencio en un primer momento, y solo 48 horas después de emitida la entrevista, y con toda la presión mediática, la institución difundió un comunicado donde lamentaba lo ocurrido, y manifestaba que la reina se encontraba entristecida por los desafíos que tuvieron que pasar Meghan Markle y Harry en el último tiempo. Asimismo, apuntaba que las acusaciones de racismo la iban a tratar de manera interna .

El escándalo se dio en un contexto donde las protestas en contra del racismo, bajo el lema “Black Live Matter”, y la violencia machista eran parte de la conversación de millones de personas en el mundo.

Príncipe Andrés acusado de agresión sexual

Este escándalo es quizá el más grave en que se ha visto implicado un miembro de la casa real británica. Si bien, los otros episodios fueron de corte mediático y se apelaba a la moral de cada individuo, aquí por primera vez un integrante de la Corona estaba envuelto en una acusación judicial por agresión sexual.

Virginia Guifre demandó al príncipe Andrés, hijo predilecto de Isabel II, por violación y abuso sexual en 2001, cuando ella tenía 17 años .

Guifre fue una de las tantas víctimas de Jeffrey Epstein, multimillonario estadounidense que murió en la cárcel en 2019 tras verse involucrado en una serie de acusaciones de abuso y tráfico sexual de menores.

Epstein era cercano al príncipe Andrés, quien en un primer momento negó su vínculo con el magnate norteamericano.

El 12 de enero pasado, tras varios intentos de desestimar la acusación que pesaba en su contra, el duque de York recibió un duro golpe. Un juez determinó que la investigación debía proceder , por lo que el hijo de la reina Isabel II sería imputado por agresión sexual en Estados Unidos.

Dos días después, presionada por los veteranos de guerra, Isabel II retiró a Andrés de todos los títulos reales que ostentaba , quedando al margen de la familia real mientras dura el juicio en su contra. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

