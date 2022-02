Democracia, punto de regir los poderes civiles, el militar es un cuartel para fortalecer la nación- Estado

Entornointeligente.com / El Reloj del Tiempo

La revolución burguesa avanza encrespada en la de los pueblos. Desde hace unos años se viene hablando del sentido de orientación ante la comunidad política, los propietarios de esta estructura poco, les agrada hablar del arreglo de los horizontes en cada conflicto que puede derivar de ellos. Ya los términos de paz resultan inútiles, porque es una lucha entre los no- incluidos y los propietarios de los términos económicos metropolitanos. Por lo tanto, poco se puede hablar de igualdad en un proceso revolucionario.

Esta claro, que el concepto de legitimidad democrática, (elecciones, asambleas, representaciones, constituyente, sistema de derechos), nos dan un término como los asalariados en Locke, donde los sufragistas, mestizos, indios y esclavos se les hacía llamar comunidad política para engañarles, porque la verdadera comunidad era burguesa.

Sin duda, los sistemas de derecho son históricos y, están propensos ha cambios constantes. Hay derechos que son perennes, otros mantienen un criterio de nuevos y los que se descartan. Estos derechos se encuentran interconectados por códigos que conforman una colección algorítmica que irrumpen en la cadena de información MASS- MEDIA para conformar un derecho positivo que es universal y que constituye una solución eurocéntrica y que sí hay un eslabón extraviado, se pierde toda la información.

Esto se remonta desde el mundo helenístico y romano a través de la burbuja germánica- latina, (europeo- moderno) y, donde hoy se evidencia mediante la entrevista Gustavo Petro y Bergoglio, recordándonos la vieja Mesopotamia. Es el momento de los grandes conflictos sociales y movimientos migratorios auspiciados por los Foros pro comunistas.

La voluntad de los venezolanos es víctima de un sistema de publicidad y propaganda que es traducido como populismo y, que ahora se encuentra en un proceso de disidencia porque hay una crisis de identidad y legitimación. Esto, lo llamamos coyunturas y, donde solo hay una causa limpia que es la campesina conformada en un solo bloque de conciencia desde la época de Rómulo Betancourt. Son fantasmas que vagan en la exterioridad del sistema Conciencia de su pueblo.

El militarismo incorporado en la tradición marxista equivoco todos los caminos del socialismo. Siendo lo económico, la última instancia, cuando debe ser lo primario. Es el cinismo de las políticas en factibilidad y, nunca se llegará a la identidad y legitimación democrática, mientras los militares se encuentren en el Cuerno del Poder, más si controlan lo agroalimentario a través de Castro Soteldo.

El nuevo Bloque Histórico del Poder esta quebrantado y, solo puede ser subsanado por Donald Trump, Vladimir Putin y Un de Corea del Norte junto al Papa Francisco, uno de los últimos representantes de lo que sería el Imperio Vaticano- Itálico. En Venezuela esta claro que el Capitán y diputado Diosdado Cabello Rondón manejando un criterio de ideología tradicional extrapolo la fuerza monopolística del poder, (militar, policial) llevando a una crisis el bloque histórico y el comienzo del final, a la luz de lo acontecido en el eje La Cañada- Santa Barbara del Zulia- Cúcuta- Barranquilla. Lo que explica la ineptitud de la nueva clase dirigente, representada por una frase grupal juvenil.

Lo privado y público son grados de intersubjetividad. Lo social, civil y político son niveles de institucionalidad, de acciones o sistemas del campo político.

Desde que Chávez interrumpió en el poder busco una diacronía en las instituciones que logró en tres años el General Marcos Pérez Jiménez, para el cumplimiento de las funciones institucionales, pero, los funcionarios civiles y militares en primer lugar se burlaron del comandante Chávez Frías y luego de Nicolás Maduro Moros. Ambos son objeto de un simbolismo por parte de la dupla militares- civiles que gobiernan el Estado Bolivariano de Venezuela hasta llegar a lo que somos hoy.

Debemos entender que, hay una Sociedad Civil, (el Estado ampliado de Gramsci), y la Sociedad Política, (El Estado en sentido restringido). El Estado Civil o Político, en cambio, en las filosofías modernas hasta el siglo XVIII, (Desde Hobbes hasta Kant), tenían el mismo significado y tendían a describir al ámbito del Estado, (El Leviatán).

La modernidad es el capitalismo. Supone a la cultura occidental y a los valores de dicha cultura y ahora a la producción de nuestras artesanías y dulces autóctonos un esfuerzo corporativo, quienes se dedican a su producción, empaquetamiento y distribución emprendedores. Ahora bien, el impuesto al dólar, ¿Quién lo pagara? Es muy claro, los consumidores. Simplemente, nuestros economistas o del oficialismo que son comunistas, excluyen al pueblo de todo beneficio corporativo.

Chávez adecuo a Venezuela al sistema económico europeo siendo de base demócrata cristiano, más no de izquierda, aunque Adán sí era desde sus lides universitarias de izquierda y, lo conocí en Mérida, (Edo Mérida) y Guanare, (Edo Portuguesa) dando tertulias de fundamento de izquierda, pero, los aspirantes a bodegones y de contrabandear gasolina después del paro petrolero, -2002- 204-, ante sus narices empezaron a sabotear el Proyecto Bolivariano. Fue a Madrid y recopilo los programas de Ferrocarril para actualizarlo y unir a Venezuela por vía férrea y la moneda lo equivalió al sistema monetario europeo. Sus propios amigos de la armada y el ejército como los comerciantes colapsaron el desarrollo de Venezuela y se aliaron a la oligarquía y burguesía.

Desde allí, empezó el punto de apoyo de la tarea constructivista de la patria con sus victimas políticas, oprimidas, reprimidas, excluidas cuando no torturadas y asesinadas por todas las guerras sucias de la historia reciente. En una constante violación de los Derechos Humanos.

La comunidad política existente hasta el año 2018- 19 se constituyó en un individualismo metafísico liberal y más acá del sustancialismo colectivo del socialismo real, tenemos una abstracción de contradicciones y conflictos que necesariamente han atravesado el camino de la comunidad política al pueblo. Pura superchería y juego de palabras.

Así que no creo en movimientos feministas y de Tercera Edad al mismo estilo venezolano. Somos una metrópolis colonialista con su capital en La Habana y en Pekín, son solo particularidades hegemónicas de un pasaje diferencial a una universalidad englobalizada.

Jóvito Villalba, así de simple: “Compaáero Augusto Dubuc, usted muy mal hace en hablar aquí de nosotros

Tenemos un Hegemón analógico que suma categorías en todos los órdenes que en su lucha política utilizan el nombre pueblo al instante de hablar de lucha social en un concepto lineal del horizonte político, estratégico y táctico de la comunidad en su lucha por conquistar mejores salarios, viviendas y servicios públicos.

Falta coraje para entender que somos esclavos de ese gran sistema y tenemos la desdicha de luchar unos con otros y agredirnos.

Ahora se suma la acción de los inmigrantes pobres recién llegados a las fronteras de México y Colombia para reivindicar sus necesidades. Pero EE.UU no quiere más pobres y musulmanes y una unidad biopolítica de la multitud, porque somos parte de un pueblo opuesto a las élites y, que un gobierno- en nuestro caso- como el de Nicolás Maduro Moros no descansa en nuestra soberanía asentada por el presidente Chávez en su tiempo de vida.

Las clases políticas han ejercido un creciente monopolio en el ejercicio del poder desde 1983 y los voceros y delegados desde los ayuntamientos, lo estatal han elegido entre ellos, su propia forma de lucha, utilizando las delegaciones y el poder ciudadano para corromperse.

El poder ciudadano en Venezuela sin fuerza de organización aguas abajo refleja una crisis envolvente y nadie le da un reconocimiento a su pluriculturalismo y ha sido por la religiosidad para legalizar el tráfico de estupefacientes en el país, donde la tendencia pentecostal tiene una inmensa responsabilidad. Así que hay un grupo que está consumiéndose los excedentes del país y donde hay un generalato y alcaldes incursos en la participación de riquezas provenientes del Estado y de negocios ilícitos, esto da fe, el propio Fiscal de La República.

El socialismo en Venezuela no existe hoy, se necesitan tácticas eficaces para tal fin. Lo que implica que las democracias están en transición en Venezuela. Nadie, ni los alcaldes se interesan por defender los intereses de los más débiles, pero, si que el pueblo sufraguen por ellos.

Las estrategias políticas son de teorías al igual que la formación de cuadros. El asunto es de hegemonía popular contra militarismo.

Ningún economista de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro Moros, ha logrado transformar los cuadros informativos de los diversos momentos del sistema institucional político y, toda ha sido descubierto en su proyecto concreto por la corresponsabilidad con los movimientos y partidos políticos que incluye a ORA, las propuestas estratégicas han sido descubiertas al desconocer los códigos interestatales y el contexto de cada cuestión, solo falta llevar al caldazo de las investigaciones a los pastores que hablaron en Miraflores, se creyeron ser representantes de una generación futura y, solo llevaron a una situación critica de extrema pobreza a miles de venezolanos que tuvieron que emigrar y se burlaron de Chávez y de Maduro.

Más allá de lo concreto y limitado, el lenguaje es signos y, deben conocerse y la primera máquina para volar se descubrió en la antigüedad, cuando un profeta fue elevado a los cielos por el propio Creador. Hay que entender los cuadros de la cristiandad y el espacio abierto y ahondado para presagiar que el mundo titánico y melancólico ya pasó, la tierra esta cubierta por prometeos licenciosos que tienen su capilla ardiente en los frescos de la Sixtina, Bergoglio penetro al mundo oscuro que se maneja en algunas asambleas cristianas, donde los personajes que se dicen creyentes, poco conocen del poder Iluminati y de la sangre del Cordero.

Mariano Picón Salas pudo decir: “Si los florentinos inventaron la perspectiva matemática, en Venecia nacerá la perspectiva aérea, de modo que el individualismo moderno representado por militares y civiles también ha de descubrir el paisaje, que empieza hacerse autónomo, su nostalgia cósmica y el gusto de la amplia y tempestuosa soledad”.

El caso del comandante Chávez Frías empieza a develarse y le acompaña Oscar Pérez, ambas simbologías reflejan una misma interpretación y, el monstruo y su anclaje empieza a fundirse en el espacio, donde los venecianos desde sus góndolas descubrieron el vuelo de los pájaros y soñaran en las primeras máquinas aéreas. Nada quedara impune y el CNE reflejara su fisonomía y visión.

Jóvito Villalba, así de simple: “Compañero Augusto Dubuc, usted muy mal hace en hablar aquí de nosotros los urredistas, dando a reflejar que apoyamos las fechorías de los gobernadores anteriores en el Territorio Amazonas. Ni usted, ni el presidente Luis Lander, ni el señor Morales Carrero, ni yo, ni Andrés Eloy Blanco, ni Rómulo Betancourt apoyamos tales fechorías”.

Hoy, esas fechorías se encuentran compartidas por algunos oportunistas que están repartidos entre los partidos de co- gobierno al centralismo de izquierda al lado de algunos religiosos protestantes y católicos que llenaron con bandera y micrófonos el auditorio de Miraflores para engañar al presidente Maduro y construir, abusando de esa cercanía, un cruce de ruta por los ZODI y la división de tierras para hacer negocios para favorecer los enjambres extranjeros que hoy, nos colonizan. Debe haber mano de hierro contra esta gente y no enrojecer los rostros, lástima el haber utilizado a nuestra generación de oro para estas fechorías.

Es una cadena de mando. No son los peones, es una totalidad cruzando la ruta de la democracia y delinquiendo, esto, incluye a los pastores evangélicos responsables de delinquir. Hay matrimonios muy hábiles que se dicen que fueron llamados al pastorado y no son viudos, ni casados en juventud. Ambos son divorciados, en consecuencia, con esto, expresó que los evangélicos tenemos nuestra propia constitución que rige nuestros pasos, hay pastores que hasta liban aguardiente en grandes fiestas y le quitan el dinero a familias que no tienen para comer. Cada familia da al alfolí según sienta en su interior. Eso de diezmo fue en la antigüedad y hay una ruptura con el Antes y Después de Cristo. Tengo toda una vida dentro de la gran puerta del evangelio., esas historias son para delinquir y ahora utilizan al Estado.

Los partidos de Betancourt y Villalba nunca se imbricaron, cada uno jugó su papel. El Psuv es un partido de una sola línea política, no necesita de algunas sectas evangélicas como el pentecostalismo para adentrarse a las barriadas y engañar a las familias venezolanas.

* Escrito por Emiro Vera Suárez , Profesor en Ciencias Políticas. Orientador Escolar y Filósofo. Especialista en Semántica del Lenguaje jurídico. Escritor. Miembro activo de la Asociación de Escritores del Estado Carabobo. AESCA. Trabajo en los diarios Espectador, Tribuna Popular de Puerto Cabello, y La Calle como coordinador de cultura. ex columnista del Aragüeño

