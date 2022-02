Decretan prisión preventiva para uno de los imputados e internación para un menor por posible secuestro de colectivero

Entornointeligente.com / El pasado 4 de febrero la Fiscalía de Viña del Mar confirmó la detención de dos posibles involucrados en la desaparición de Juan González Farfán, colectivero del que se perdió rastro el 13 de enero. Ahora, el juez Rodolfo Moreno, decretó la prisión preventiva para uno de ellos e internación para el otro.

Según consignó El Mercurio de Valparaíso, Daniel Silva Huerta (21) quedó en prisión preventiva y un adolescente identificado como “F” (16) con internación provisoria , porque el juez estimó que “las cámaras, el celular que fue encontrado en el auto de la víctima, los restos de sangre en el auto de la víctima, la testigo presencial (…) las conversaciones, la voz que inicialmente ha sido reconocida, lo mismo que la huella digital del menor de edad, dan cuenta de elementos suficientes a esta altura de la investigación”. Se estableció un plazo de investigación de 120 días.

Y mientras Silva mantenía órdenes de detención por una causa de tráfico de drogas, el menor de edad tiene una causa pendiente por robo con intimidación en La Ligua, también a un conductor de locomoción colectiva. Éste último no cumplió la cautelar de arresto domiciliario.

En la audiencia, la fiscalía señaló que el actuar de los sujetos se hizo bajo una organización criminal. Vivian Quiñonez , fiscal jefe de Viña del Mar, detalló que Silva “apodado Dani”, el imputado menor de edad y otro alias “El Cojo”, privaron a la víctima de su libertad “exhibiéndole un arma de fuego, tipo fusil, con el fin de intimidarlo y obtener respecto de éste sus claves bancarias”.

Además que el colectivero “fue agredido físicamente por los imputados y le sustraen con ánimo de lucro y contra su voluntad, especies de su propiedad, entre ellas dinero en efectivo; tarjetas bancarias; una cadena de plata, sus anillos y el automóvil”. Agregó que “introducen a la víctima en el portamaleta del automóvil y la trasladan a un lugar, aún no establecido a la fecha”.

Por su parte, las defensas de los imputados sostuvieron que no se podía acreditar el secuestros, porque no había cuerpo y no estaba la persona que diera cuenta de agresiones o lesiones. En tanto, el subjefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Walt Dapremont , aseveró que continúan con las diligencias para dar con el paradero de la víctima y añadió que “se logró establecer que ambos sujetos forman parte de una banda criminal que opera en la Región de Valparaíso, que se encuentra ligada al tráfico de drogas”. ¿Encontraste algún error? Avísanos

