Cuenta con Marco Cornez y un ex ayudante de Bielsa… El Santiago City, el nuevo equipo que sorprende en Tercera División

En enero de este año, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur aceptó el ingreso de un nuevo club a Tercera División B. El Santiago City. El nombre llamó la atención en redes sociales y despertó la curiosidad. ¿Ese cuadro de camiseta rosada tenía algo que ver con el City Group que encabeza equipos en Manchester, Nueva York o Montevideo?

El Santiago City arrasa en redes sociales. Solo en Instagram tiene cerca de 27 mil seguidores, más que varios equipos profesionales de Chile. Su presidente y dueño es Jorge Sotomayor. Cuenta cómo eligió el nombre.

“Es muy llamativo el nombre. Había que generar un nombre con impacto dentro y fuera de la cancha. ¿Será del grupo del City? ¿Tienen contactos? Eso solo lo sé yo, que he tenido conversaciones con alguien. Le puse así porque si yo tengo un equipo en Las Condes y le pongo Las Condes , no pega desde el punto de vista del marketing. Había que hacer algo que pegara en general con la capital. Abarco de La Pincoya a San Bernardo, de Maipú a Las Condes, de Vitacura a Lo Barnechea”, le comenta a Emol.

Sotomayor se dedica a la representación de futbolistas. En pandemia vio una necesidad. Se suspendió el torneo de cadetes y muchos se quedaron sin jugar.

En 2020 partió la idea del Santiago City. Comenzó a llamar a sus contactos, a averiguar, a reunir documentos para poder ingresar.

Como entrenador asumió Cristian Febre. Ex futbolista profesional que pasó por varios clubes en Chile y que también jugó en Indonesia y Ecuador. Estaba trabajando como jefe técnico en Santiago Morning.

Para Febre era la opción de iniciar su camino en los banquillos y aceptó. Ya lleva un mes en el cargo. Los entrenamientos son en un complejo en Las Condes, hay kinesiólogo y utilero. Afirma que el Santiago City no es como otros clubes de Tercera, que a veces ni siquiera tienen balones.

“Estamos trabajando mejor que equipos de Primera. Entrenamos todos los días, don Jorge Sotomayor en tres años quiere estar en la división de honor. Los jugadores tienen contrato, hay un auspiciador que es Adidas, nos vamos a un hotel y hacemos pretemporada afuera. No es normal en esta categoría tener tanto profesionalismo como lo estamos teniendo nosotros . Con todas las condiciones que nos están dando, tenemos que ser un equipo protagonista”, declara.

De izquierda a derecha: Cornez, Farrán, Bussenius y Febre.

Febre sumó a su cuerpo técnico al preparador físico Justo Farrán, de largo recorrido en el fútbol chileno, y a Marco Cornez como entrenador de arqueros.

Cornez es un emblema. Un portero que marcó época y que fue seleccionado. Hace unos meses, comenzó a bajar mucho de peso. Padece un cáncer al estómago y está con quimioterapia.

“Yo soy amigo de Marco Cornez, trabajamos juntos en Santiago Morning y en la Federación. Le vino súper bien anímicamente estar trabajando, estar en su hábitat, lo veo muy bien todos los días. Le cayó del cielo esto, es lo que siente él, lo que le gusta”, relata Febre.

El técnico también incorporó a su staff como ayudante a Carlos Bussenius. Lo conoce desde Santiago Morning. Mucho tiempo antes, Bussenius trabajó como analista de videos para Marcelo Bielsa en la “Roja”.

Dice que con Bielsa aprendió mucho. Lo recuerda como una persona cercana, “muy humana”, siempre preocupada de su equipo de trabajo.

” Con Bielsa terminé afinando el ‘ojo clínico’ para ver los movimientos, los repliegues, la parte de las individualidades. A él le gusta la parte del análisis, todo al detalle. Cómo viene el rival, cómo vienen los jugadores del rival, cómo es la preparación que vienen teniendo, cuántos minutos traen los futbolistas. Recuerdo una vez que me pidió un video. Era un análisis complejo y no lo pude tener en la fecha acordada. Me dijo que nunca me comprometiera a algo que no voy a lograr. ‘Yo prefiero que me digas no alcanzo o no puedo a que me digas sí y después no lo tienes’, me dijo. El compromiso va a ser siempre lo más importante con él”, revela.

Una segunda oportunidad

Jorge Sotomayor enumera a los futbolistas que ha incorporado. Hay varios que se formaron en los clubes grandes de la capital, que estuvieron en selecciones juveniles. Destaca a Nicolás Bascuñán, que llegó a enfrentarse con Kylian Mbappé en una gira por Francia.

El Santiago City parece ser club para los que quieren abrirse camino, para los que buscan una revancha. El presidente dice que buscó un cuerpo técnico con experiencia que transmitiese que esta era la última oportunidad para hacer carrera en el fútbol.

“Te pones a pensar por qué ellos no están arriba. El fútbol es como un reloj, van pasando los días, el jugador que no marcó la diferencia en ese reloj queda fuera”, reflexiona.

José Farías es defensor central. Llegó a los 14 años a Colo Colo y ganó varios títulos en cadetes. Pablo Guede lo llevó a una pretemporada y estuvo varios meses entrenando con el primer equipo. Pero salió del “Cacique” antes de debutar.

“Yo salí de Colo Colo por una lesión. Me corté los ligamentos de la rodilla y me deprimí, porque hace poquito me habían subido al primer equipo. Decidí que no quería jugar más a la pelota”, narra.

Estuvo casi dos años alejado del fútbol. Entrenó con La Pintana unas semanas, pero nunca jugó.

José Farías, con pasado en los albos.

En el Santiago City se encontró con varios compañeros de Colo Colo, con otros que fueron sus rivales. Quiere retomar el nivel que alguna vez exhibió.

“En ese tiempo en que estuve retirado trabajé de pioneta y me mantenía entrenando, jugando campeonatos de barrio acá en Maipú. Mi idea era volver”, expresa.

Bussenius cuenta que esa ambición se nota en los entrenamientos: “Tenemos jugadores con ganas de revancha, ganas de demostrar lo que pudieron haber sido, pero no pudieron llegar. Esa ambición se ve en los entrenamientos. Las ganas de revancha, las ganas de entrenar, estar motivados siempre”.

En Tercera B hay 36 equipos divididos en tres grupos de 12. Los dos primeros de cada zona van a la liguilla por el ascenso que se disputa todos contra todos. Aún no hay fecha, pero el Santiago City debería debutar en abril.

