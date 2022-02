Costa Rica elige este domingo a su próximo presidente

Entornointeligente.com / “Espero que en Costa Rica triunfe la democracia política y electoral nacional y que se fortalezcan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”, señaló Vladimir de la Cruz, embajador de ese país en Venezuela entre 2008 y 2010. Costa Rica elige el domingo a su próximo presidente entre 25 candidatos, un número inédito en una de las democracias más sólidas de América Latina que, tras buscar alternativas, vuelve a mirar a los partidos tradicionales para garantizar su histórica estabilidad, indicó AFP.

Encabeza las preferencias el expresidente José María Figueres (1994-1998), del centroizquierdista Partido Liberación Nacional (PLN), con 17,01% del apoyo ciudadano, seguido por Lineth Saborío del PUSC (Partido Unidad Social Cristiana), con 12,86%.

Si ningún candidato logra 40% de los votos en los comicios del 6 de febrero, habrá un balotaje el 3 de abril, con los dos primeros lugares.

Académico, historiador, docente universitario, embajador en Venezuela, Vladimir de la Cruz fue candidato a la presidencia en 1998, 2002 y 2006. Ha publicado más de 20 libros. Actualmente es miembro del Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia.

Desea que quien asuma la presidencia procure la mayor felicidad posible y la mejor solución de los graves problemas sociales y económicos que tiene el país.

Democracia en Costa Rica

―Costa Rica decide por elecciones este domingo el cambio de gobierno. ¿Cuál es la característica más importante de este proceso electoral?

―La característica más importante de las elecciones en Costa Rica es el verdadero carácter democrático que tienen. Primero, es que tienen una tradición de más de 100 años con partidos políticos, que surgieron para estos efectos en 1890, y que solamente por medio de partidos políticos, desde ese año, se puede aspirar a ser electo a puestos de representación popular, en el Poder Ejecutivo, la Presidencia, en el Poder Legislativo, los diputados, y en poder municipal, los consejos municipales y distritales. Segundo, han sido procesos electorales y ejercicio de gobiernos de cuatro años estables. Desde ese año solo en dos ocasiones se ha alterado la continuidad y estabilidad electoral, con el golpe de estado de 1917, cuyo dictador fue derrocado en 1919, y recuperado el proceso democrático, y en 1948, cuando frente a un supuesto fraude electoral y el no reconocimiento del triunfador en la elecciones, se produjo un levantamiento armado que condujo a una Junta de Gobierno, resultante de un golpe de estado, por dos años. Desde 1949 se ha mantenido la estabilidad político electoral, de cambio de gobierno cada cuatro años. Tercero, el desarrollo de una institucionalidad democrática que garantiza estos procesos político electorales, las leyes electorales y un Tribunal Electoral, con rango de Poder Público, independiente, quien tiene la potestad de organizar, administrar todo el proceso electoral y declarar el resultado sin que pueda ser apelado ni cuestionado. Cuarto, en la ciudadanía que participa que es la que tiene en su manos todo el proceso electoral, desde el traslado de la papelería electoral, casi 15 días antes de la elección, que entrega el Tribunal, hasta las mesas electorales el día de elección, y que al cierre de elección realiza el conteo de votos de manera contundente, y regresa la papelería electoral, ya hechas las votaciones, con las respectiva actas al Tribunal. Quinto, la cultura y educación cívica de los costarricenses que creen, confían y validan estos procesos electorales, respetando los resultados, cualquiera que sean.

―¿Permite el sistema electoral la reelección?

―En el siglo XIX se permitía la reelección continua de diputados y de presidentes. La última de presidentes se hizo en el período 1894-1902. La reelección continua de diputados se mantuvo hasta 1948. Desde 1949 se permite la reelección alternativa de presidentes y de diputados. Significa que si quieren volver a reelegirse deben dejar pasar ocho años los presidentes y cuatro años los diputados. Se permite la reelección continua de partidos políticos, con diferentes candidatos. En toda la historia electoral de este período, desde 1890, no ha habido nunca un mismo partido político gobernando tres veces consecutivas el Poder Ejecutivo. En este momento ese es el reto del actual partido gobernante, que ya lleva dos períodos de gobierno seguidos. Esto también contribuye a afirmar el proceso democrático y de participación ciudadana.

―¿Cuándo fue creado el Tribunal Supremo Electoral?

―El actual tribunal surgió en 1946. Ese mismo año se aprobó el Código Electoral que llegó hasta 2009, cuando se hizo una nueva legislación electoral. Los miembros del Tribunal son magistrados electorales, que los elige la Corte Suprema de Justicia por períodos de 6 años, con posibilidad de reelección consecutiva. Durante el período de elecciones se aumenta en tres magistrados más.

―¿Es confiable el sistema electoral?

―El Registro Civil de Costa Rica se estableció en 1888. Desde entonces el Estado lleva el control de nacimientos, estado civil y muerte de los ciudadanos. Desde 1948 se adscribió al Tribunal Supremo de Elecciones el Registro Civil y es el instrumento de mayor confiabilidad para las elecciones. Allí se lleva día a día el control, el movimiento de nacimientos y defunciones, y con ello del padrón electoral, quién entra y quién sale de las listas electorales. A los ciudadanos se les da la cédula partir de los 18 años. Los muchachos que cumplen 18 años el mismo día de votación pueden recibir la cédula si así lo solicitan al Tribunal Supremo de Elecciones. Esta información el Tribunal la pone en conocimiento de los partidos políticos trimestralmente, con informes que se les envían. Además toda la información es pública y de acceso de cualquier ciudadano. Con este Tribunal, en los procesos electorales desde 1953, hasta ahora, nunca ha habido una sola irregularidad, ni un solo escándalo relacionado con el manejo de las tulas, los sacos donde se entrega la papelería electoral, ni con motivo del resultado electorales. Es totalmente confiable el sistema electoral y no se puede alterar en nada desde el momento en que se convoca a elecciones. Un año antes el Tribunal publica el Calendario de actividades, desde los procesos de inscripción de partidos, de candidatos hasta el día de elecciones y proclamación oficial de los resultados sin que se pueda cambiar nada. Los partidos políticos y candidatos tienen reglas electorales fijas, que no pueden cambiarse a capricho de autoridades políticas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de las mismas Electorales. Eso da una gran confianza. El mismo día de las elecciones tampoco puede alterarse el ciclo electoral. Las urnas para votaciones se abren a las 6:00 am y se cierran a las 6:00 pm. No se pueden mantener abiertas después de esa hora ni se puede dar una instrucción del Poder Ejecutivo o del Tribunal Electoral para que sigan funcionando después de las 6 pm. El que no votó a esa hora se queda sin votar. Las mesas electorales están a cargo de ciudadanos que representan a los partidos políticos, que pueden nombrar “miembros de mesa” en todas las mesas electorales. Solo estos miembros pueden estar en la apertura y cierre de las mesas electorales. De todo el proceso se hacen actas, una oficial y copias de la misma. La oficial, la que se envía al Tribunal con todos los incidentes ocurridos en la Mesa durante el día de votaciones y con el resultado final de los comicios, las copias, una para cada miembro de mesa, de cada uno de los partidos políticos que allí han estado, como un elemento de control. Lo que se establezca en esa cuenta final de votos, con su respectiva acta, es la que fundamenta los datos finales de votación, que generalmente, dos o tres horas después de cerradas las votaciones, en acto público por televisión y radio, el Tribunal va leyendo las actas recibidas e informando sobre los resultados, que permiten a las 10:00 pm u 11:00 pm hacer una declaratoria provisional de los resultados y del nuevo presidente. En las mesas electorales hay también un auxiliar del Tribunal Supremo de Elecciones, colaborando. Los partidos que no tienen fiscales o miembros mesa pueden nombrar fiscales generales que pueden asistir al recinto electoral pero no participan en el conteo de votos, aunque puedan estar como testigos. En los recintos electorales, donde están las mesas de votos solo pueden estar los miembros de mesa y los votantes, uno a uno, emitiendo sus votos. No pueden haber más votantes que el número de mesas receptoras. Un aspecto interesante e importante del proceso electoral costarricense es que toda la Fuerza Pública policial, desde el día que se abre la campaña electoral hasta que termina se somete en mando al Tribunal Supremo de Elecciones.

