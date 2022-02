Como o esforço para aprender com o passado moldou a resposta alemã à crise da Ucrânia

Entornointeligente.com / As posições do Governo alemão sobre a Ucrânia foram alvo de críticas de vários responsáveis europeus (e americanos) que queriam ver uma atitude mais assertiva em relação à Rússia. O relativo silêncio do chanceler, Olaf Scholz, tem sido criticado dentro e fora da Alemanha, assim como a demora em admitir que o Nord Stream 2 poderia ser incluído num pacote de sanções à Rússia. Scholz anunciou entretanto uma ida à Casa Branca nos próximos dias e depois duas visitas, a primeira a Kiev, a segunda a Moscovo – a ordem não foi arbitrária. Mesmo que sinalize uma mudança, a tensão entre a Rússia e a Ucrânia põe desafios únicos ao Governo alemão.

