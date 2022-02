A sus 54 años Carolina Fonseca sigue activa en tres disciplinas deportivas

Entornointeligente.com / Practicar un solo deporte es sinónimo de constancia y disciplina, pero esta atleta sigue activa y sin pensar en el retiro en tres disciplinas deportivas que siguen representando su pasión

María Carolina Fonseca es una venezolana de 54 años que le ha dado sus mejores años al deporte, pero no a una sola disciplina, a su edad continúa activa en las tres modalidades que representan su pasión: Tenis, Bowling y Voleibol.

La atleta nacional compartió sus vivencias con Contrapunto y nos contó desde sus inicios hasta cada uno de sus triunfos, por los cuáles ha tenido que trabajar de manera constante.

Inicios

Sus inicios se dieron en la época de los primeros Juegos Olímpicos de Nadia Elena Comăneci en el año 1976. “En esa época se despertó en mí los deseos de ser atleta, me dije, “todas las emociones las deseo vivir yo”. Para aquel entonces tendría 8 años de edad y vivía con una familia numerosa con recursos económicos limitados que no alcanzaban para cubrir gastos extracurriculares. Pero tanto fue la insistencia de querer ser atleta que mi padre nos compró a mi hermana Iris Violeta y a mí mallas, zapatillas y una colchoneta para que en nuestros tiempos libres imitáramos pequeños saltos y movimientos”, relató a Contrapunto .

De igual manera afirma que a pesar de que aquella indumentaria no era lo ideal para iniciase en el mundo deportivo de alta competencia, la hicieron sentir que su fantasía de ser gimnasta se haría realidad.

Sin embargo, lo que ella denomina como el “formalismo deportivo”, comenzó cuando salió de primaria, en esa época relata que ya comenzaba a ir al colegio sin transporte, lo que le permitía adecuar su tiempo libre con el deporte que ofrecían en el liceo y lo hacía a escondidas de su familia porque no le daban permiso.

“Para aquel entonces seguía mi interés por la gimnasia, por lo cual decidí tocar las puertas del departamento de Educación Física para solicitar ser integrante del equipo de gimnasia de mi liceo, me hicieron las pruebas respectivas y que sorpresa, quedé en la selección”.

Camino complicado

Cabe acotar que para María Carolina no todo fue color de rosa, su estatura se incrementó en poco tiempo y ya no iba acorde con la gimnasia. Por esta razón decidió buscar otra disciplina y probó con el baloncesto porque una de sus mejores amigas era de la Selección de Baloncesto del Liceo.

“Hice nuevamente la solicitud para pertenecer a la selección y después de las pruebas volví a quedar, comenzamos los entrenamientos, fuimos a los interliceistas y mi mente aún no estaba convencida de que el baloncesto sería mi deporte favorito, así que me retiré”.

Y ante esa confusión llegó el voleibol. En aquel entonces, en la selección del liceo había una exitosa jugadora que también partencia a la Selección Nacional de Venezuela llamada Dalia Galindez.

“Dalia era muy reconocida por los medios, por sus logros, en ese momento era excelente jugadora y además excelente persona, ella fue mi inspiración para iniciarme con ese deporte. ¿Qué creen? Por tercera vez volví a tocar las puertas el departamento de Educación Física para solicitar ser miembro de la Selección de Voleibol y nuevamente después de las pruebas quedé seleccionada, la tercera es la vencida. Pensé es mi deporte favorito, hice click con él y en la actualidad lo sigo jugando”, prosiguió.

¿De qué manera te involucraste de lleno en tres disciplinas deportivas?

“Yo me caracterizo por ser una persona muy competitiva y de fiel cumplimento a los entrenamientos para poder observar resultados positivos en el aspecto individual y en conjunto. Por esa razón, cualquier deporte que me llame la atención lo aprendo tanto en el marco teórico como en el práctico y además le añado la responsabilidad y el cumplimiento necesario como parte de la disciplina que nunca debe faltar.”, afirmó.

Destaca que su interés por el voleibol, comenzó a inicios del bachillerato, y desde allí se mantuvo jugando durante cuatro años seguidos. Posteriormente debió retirarse porque estudiaba y trabajaba.

Sin embargo siguió adelante, sin amilanarse y ya en su último año de la universidad lo retomó, desde allí no ha parado de jugar y competir.

En cuanto al bowling, asegura que apareció en su vida cuando su querida hija Indrani tenía un añito. “Todo comenzó gracias a mi gran amigo deportista Walter Castillo que me pidió que jugara en un torneo local con él, le dije “pero chico yo no juego eso”, me respondió “tú eres deportista, no te será difícil” y a pesar de no tener conocimiento de la técnica me encantó y se convirtió en un reto aprenderlo, entonces me dije, si voy a jugar bowling tengo que dominar la técnica y para conseguir eso los mejores aliados son el entrenamiento y una buena dirección.

Desde aquel momento asegura que tuvo varios entrenadores, hasta que decidió ir más alto y mejorar. Para ello tomó la iniciativa de pedirle apoyo a la jugadora y entrenadora Alicia Marcano, una de las bolicheras con más premios y competencias internacionales en Venezuela.

De último pero no menos importante apareció el tenis. “Este deporte apareció porque mi mejor amiga, María Elena Barrios le encantaba jugarlo pero solo podía practicarlo a las 6am porque sufría de una enfermedad en donde no podía llevar sol, entonces me pidió el favor de practicarlo con ella”.

“Yo pensé “no sé jugar tenis y además es muy temprano y lejos para ir a jugar”, bueno igual la voy a ayudar a que se mantenga activa y así también sigo en lo mío que es practicar deportes”.

Afirma que al igual que el voleibol y el bowling, le agradó mucho y le dijo a su amiga María Elena que deseaba practicarlo formalmente. “Y pues que creen, conseguimos entrenar y mejorar con un excelente tenista, desde allí no he parado de practicar y participo en campeonatos en la Gran Caracas todos los años”.

Logros y experiencia

Desde que María Carolina Fonseca retomó de lleno el voleibol, ha tenido la oportunidad de formar parte de varios equipos. Inicialmente con el equipo de una empresa privada y luego en un club. En ambos duró según nos cuenta, cinco años.

“Dos equipos muy sólidos, con tremendos entrenadores y con jugadoras de mucho nivel y experiencia, entre ambos equipos participamos en 29 competencias de categoría libre en Distrito Capital, Miranda y en el Estado La Guaira, en esas competencias siempre obtuvimos medallas”.

Entre esos premios destacan 16 medallas de campeonas, 9 de subcampeonatos y 4 de tercer lugar. Adicionalmente se incorporó en las competencias Nacionales con el equipo de Distrito Capital Master y en dos de ellas, Maracaibo y Apure obtuvo el subcampeonato.

“Hoy en día a mis 54 años me encuentro activa con un excelente equipo de jugadoras y dirección técnica llamado Rufo John, competimos en la Liga Master de Volleyball, en donde por cinco ediciones consecutivas hemos sido campeonas”, subrayó.

Otra experiencia muy importante y de mucho aprendizaje en su recorrido deportivo, fue la de participar en competencias internacionales como Huntsman World Senior Games For athletes at 50 and better, en San George Utah, USA Volleyball Open national Championships Womens’45 en Salt Lake City, USA Volleyball Open National Championships Womens’40 en Louisville, Kentucky USA y USA Volleyball Open National Championships Womens’40 en Phoenix.

“Adicionalmente para experimentar otros escenarios del voleibol, conformé un equipo master femenino que representó por primera vez al Estado Amazonas en competencias locales y nacionales, fui su delegada y jugadora por cuatro años consecutivo participando en competencias locales, nacionales e internacionales”.

En relación al Bolwling, también participa actualmente en dos ligas, la organizada por la Asociación de Distrito Capital y la Liga de la Asociación de Miranda.

Gracias a esto pudo medirse con muchas jugadoras de alto nivel y despertar el deseo de competir en un nivel más alto como lo son los naciones master de Bowling.

“Participé en varias y finalmente en el Campeonato Nacional de Ternas del Estado la Guaira en el año 2018, obtuvimos la medalla del 3er lugar representando a Distrito Capital”.

En cuanto al tenis, asegura que tiene menos tiempo en su recorrido deportivo. “Es un deporte muy completo, igualmente le doy el espacio necesario a los entrenamientos para así poder mejorar siempre la condición física y el dominio técnico, me inicie con el equipo de Monte Claro Country Club”.

Posteriormente siguió adelante con un equipo de Macaracuay en donde destaca que existía mucho compañerismo y apoyo entre jugadoras y entrenadores. Con este equipo obtuvo un campeonato en el 2015 y un subcampeonato en el año 2017 en la Liga de Mirandina INVIMIR en donde participan equipos de Miranda, Distrito Capital y la Guaira. “En actualidad soy integrante de otro equipo y también capitana, igualmente trabajamos muy duro para así sumar nuevos triunfos”.

Pasión deportiva al triple

Interrogada sobre si entre el bowling, tenis y voleibol ¿Con cuál deporte se queda? Asegura que es muy difícil responder esa pregunta. “Amo a los tres deportes, además el entorno social es muy agradable en los tres cuento con grandes amistades. Quizás pudiera ser el bowling por temas de desgaste físico, pero no todavía (risas).

Desarrollo deportivo

Interrogada sobre las principales trancas que tiene un atleta actualmente, destaca los dos factores que ella considera contundente: “Hay dos factores sumamente importantes para que un atleta se pueda desarrollar y darle continuidad su carrera deportiva, un núcleo familiar estable y el apoyo que le brinden las instituciones deportivas gubernamentales”.

A ambas las considera fundamentales y a su juicio deben ir de la mano, cualquiera de las dos que falte ya se ve mermada la carrera deportiva de cualquier atleta.

“En Venezuela se está haciendo un gran esfuerzo para atender el deporte, pero continúan las carencias de atención a las infraestructuras deportivas y los insumos a los atletas”, aseveró.

Lo mejor y más complicado del deporte

Hoy en día disfruta de su recorrido y sigue activa, al pensar lo más bonito que le ha dado el deporte, asegura que fue y sigue siendo que a su hija Indrani le encante seguir viéndola activa. “Ella es incondicional en ese sentido y siempre estuvo de mi lado en casi todas mis disciplinas, más bonito aún es haber intentado practicarlas conmigo, finalmente le gusto el bowling, lo ama”.

“Lo más difícil para cualquier atleta es lesionarse y eso me ha ocurrido unas cuantas veces”.

Vivir del deporte en Venezuela

“En Venezuela nunca un atleta ha podido vivir del deporte, los atletas de alto rendimiento que nos ha dado el país, en su mayoría han buscado otros rumbos en diferentes destinos en donde si hay la cultura de tener a un atleta como profesional, con todos sus méritos y brindarle todos los beneficios socio económicos para que pueda seguir creciendo y así garantizar un futuro con seguridad para su familia” afirmó.

Recuerda cuando le dijo a su padre que quería ser Licenciada en Educación Física: “Me dijo este sabio consejo “Selecciona una carrera de tecnología, futurista y cambiante que te asegure un futuro económico, para que puedas crecer”. Pues que creen seguí su consejo, no se equivocó”.

En cuanto a la actual dirigencia deportiva, considera que están haciendo su mejor esfuerzo, pero la crisis económica y política frena el crecimiento del deporte en Venezuela.

Entre el deporte y la tecnología

Aparte de practicar tres disciplinas deportivas, María Carolina Fonseca es licenciada en computación y ha trabajado desde muy joven en el área de desarrollo de sistemas para el sector bancario.

Su profesión no le ha impedido seguir adelante y considera que tiene una trayectoria deportiva larga e importante. “Mis comienzos se dieron desde muy joven y sigo activa. Mi carrera deportiva ha sido y sigue siendo variada porque toda disciplina que me gusta la aprendo y la incorporo a mi vida”

Los deportes en su vida también son una parte recreativa porque asegura que son su dosis de distracción en sus tiempos fuera de obligaciones laborales y hogareñas.

¿Qué tuviste y que te faltó?

Cuenta con nostalgia que al principio no contó con el debido apoyo familiar. Considera que las circunstancias se dieron en épocas de familias retardatorias: “Las niñas debían permanecer en casa y jugando con muñecas y no con pelotas, pero si tuve la valentía de hacer mis deportes sin que se enteraran en casa hasta que me gradué”.

Futuro en la dirigencia deportiva

Fonseca afirma que la primera y única opción que deseaba como profesión era estudiar Educación Física para así estar involucrada siempre con el deporte en todos sus escenarios. Interrogada sobre alguna aspiración dirigencial, sin pensarlo mucho responde que si, le encantaría ser dirigente deportivo.

“De hecho lo he implementado en dos de las disciplinas que practico, en el voleibol como Delegada del Selección Master del Estado Amazonas y el tenis como capitana de mi actual equipo”.

Asegura que hasta ahora lo más valioso y que toma como principal aporte individual al deporte venezolano es ser un ejemplo de atleta activa por más de 45 años.

A las generaciones futuras

Siendo un ejemplo de lo que significa la pasión por el deporte, considera la actividad física como algo indispensable para los seres humanos.

“El deporte es un espacio de salud indispensable para todos nosotros. Dios nos dio los escenarios para que sea una realidad. Es por ello que a pesar de las circunstancias adversas les aconsejo que sigan trabajando por alcanzar sus metas, que no desmallen, que se mantengan activos porque el deporte aporta salud y alegría a nuestras vidas”, finalizó.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com