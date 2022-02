5Feb: Día mundial del hombre del tiempo

Entornointeligente.com / Generalmente en los noticieros locales transmitidos por las cadenas de televisión se incluye una sección dedicada al pronóstico del tiempo, la cual es conducida por periodistas, meteorólogos o simplemente locutores(hombres o mujeres), quienes se especializan en la presentación de las previsiones meteorológicas. Indican información sobre la presión atmosférica, el viento, la temperatura, la humedad y la nubosidad.

Es por ello que el 5 de febrero conmemoramos el Día Mundial del Hombre del Tiempo (incluye al sexo femenino, por supuesto).

El hecho de escoger este día está relacionado con el nacimiento de John Jeffries en el año 1744. Fue un científico, físico y cirujano militar estadounidense, que se convirtió en uno de los primeros meteorólogos de la historia.

Aunque no lo creas la labor que desempeñan los meteorólogos y los presentadores del tiempo no es del agrado de todos, en especial cuando no aciertan en las predicciones del tiempo.Pueden indicar que el día va a estar con mucho sol y sin embargo llueve ¡que desilusión!

A pesar de estos desaciertos eventuales, siempre estarán allí para mantenerte informado sobre el clima y el tiempo ¡Feliz día a todos los Presentadores del Tiempo!

