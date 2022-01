Más de la mitad de casos por Ómicron en el país es asintomático y aún no hay hospitalizados

Entornointeligente.com / Según los datos que ha podido recopilar el Ministerio de Salud respecto a Ómicron, un 60,1% de los infectados por la variante en Chile ha sido asintomático . Según Manuel José Irarrázaval, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, esto demuestra que “se trata de un virus que es mucho más infeccioso, pero menos grave “. De acuerdo al especialista, lo positivo de esto es que “hay menos gente que se siente mal” , pero lo negativo es que al no tener molestias, las personas no toman precauciones lo que “es un elemento multiplicador de la transmisibilidad del virus “. Según la información con la que cuenta el Minsal, todavía no hay registro de ningún paciente contagiado con Ómicron que haya requerido ser hospitalizado y, menos aún, de algún fallecido .

Lee más en la edición de hoy de El Mercurio . ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com