Michael Keaton reveló la razón por la que no hizo una tercera película de Batman

Entornointeligente.com / La noticia de que Michael Keaton no volvería a ponerse en la piel de Batman sorprendió a los fanáticos del superhéroe, allá por 1995. Luego del éxito de Batman, en 1989, y Batman Regresa, en 1992, ambas dirigidas por Tim Burton, la estrella prefirió no ser parte de Batman Forever. Hoy, casi 27 años después, el actor reveló la razón por la cual tomó esa decisión.

“Siempre se trató de Bruce Wayne, nunca de Batman”, dijo Keaton durante una entrevista en el podcast In the Envelope: The Actor’s Podcast, por CBR. “Sé que el nombre de la película es Batman, pero para mí es enormemente icónico, muy cool y un símbolo cultural debido al trabajo de Tim Burton. Fue artísticamente icónico”, señaló en referencia al director de las dos primeras entregas de la saga.

Cuando se decidió hacer el largometraje Batman Forever, Tim Burton dio un paso al costado en la dirección y le dejó el difícil trabajo a Joel Schumacher. Fue allí cuando Keaton también optó por no ser parte del proyecto.

“Supe desde el principio que la estrella era Bruce Wayne. Ese era el secreto. Nunca hablé de ello, pero todo el mundo decía: ‘Batman, Batman, Batman hace esto’. Y yo seguía pensando dentro mío: ‘Todos ustedes están pensando mal acá.’ Se trata de Bruce Wayne. ¿Qué tipo de persona hace eso? ¿Quién se convierte en eso?”, expresó en referencia a las implicancias filosóficas del magnate que decide convertirse en un oscuro superhéroe.

Y fue por esta convicción que terminó estando en desacuerdo con Schumacher. “Cuando llegó el director que dirigió la tercera dije, ‘No puedo hacerlo’”, recordó Keaton. “Y ya saben, era un hombre bastante agradable, falleció así que no hablaría mal de él, aunque tampoco lo haría si estuviese vivo. Pero en un momento dado, después de un par de reuniones en las que seguí intentando racionalizar el hecho de hacerlo y con la esperanza de convencerlo de que dijera: ‘Creo que no debemos ir en esta dirección, creo que deberíamos ir en esta otra’, no sucedió. No iba a ceder”.

“Recuerdo que en una de las reuniones salí diciendo: ‘No puedo hacer esto’. Él me preguntó: ‘No entiendo por qué todo tiene que ser tan oscuro y tan triste’, y yo le dije: ‘Esperá un momento, ¿sabes cómo llegó este tipo a ser Batman? ¿Lo has leído? Quiero decir… Es bastante simple’”, culminó.

Keaton, el primer hombre en personificar a Batman, se convirtió en el vehículo actoral perfecto para que Burton transfiriera al personaje algunas de las señales de su propia y particular visión del mundo. El de Keaton fue un Batman construido a escala humana, consciente de sus propias debilidades y que mostraba deliberadamente a los demás que no es un héroe con poderes especiales, sino un ser humano más que elige un disfraz de justiciero para cumplir sus propósitos.

Con el paso del tiempo, Keaton reconoció que ha cambiado su manera de pensar acerca del personaje. “Lo que es realmente interesante es cuando más me metí en [Batman] fue cuando volví y lo encarné. Ahora lo entiendo en un nivel completamente diferente. Lo respeto totalmente. Respeto lo que la gente está tratando de hacer [por el elenco de The Flash, la última película en la que personifica al superhéroe]. Nunca lo vi como: ‘Oh, esto es simplemente una tontería’. No lo era cuando hice Batman. Pero se ha convertido en una cosa gigante, culturalmente. Es icónico. Así que le tengo aún más respeto porque tienes que honrar eso y ser respetuoso con lo que significa para la gente”, explicó.

