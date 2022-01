AN chavista ratificó a Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento

Entornointeligente.com / El Parlamento de mayoría chavista ratificó este miércoles 5 de enero a Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional (AN electa en 2020), para el periodo ordinario 2022-2023, en el cual, también juramentaron a la nueva junta directiva.

AN chavista ratificó a Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento / Foto referencial – Vía web Iris Varela se mantiene como la primera vicepresidente del Poder Legislativo y Vanesa Montero, por el Movimiento Somos Venezuela, tendrá el cargo de segunda vicepresidenta, puesto que ocupaba el diputado Didalco Bolívar.

La secretaría de la cuestionada AN la sumirá Rasalba Gil Pacheco. Mientras, en la subsecretaria estará Inti Inojosa.

Cabe destacar que la propuesta de la nueva junta directiva la realizó Diosdado Cabello. Aseguró que el Parlamento tuvo una “fructífera labor en 2021”.

“Desde el Bloque de la Patria proponemos a Jorge Rodríguez para que siga al frente de la AN por su trabajo, su dedicación, su paciencia extraordinaria. Él se merece un reconocimiento nuestro”, dijo Cabello.

“Para la primera vicepresidenta ratificamos a Iris Varela, una hermana de lucha, de batalla, leal y consecuente. Ella es el corrientazo que siempre necesitamos. Y en espíritu de la alianza con el Polo Patriótico proponemos a Vanesa Montero para que asuma la segunda vicepresidenta”, añadió.

Diosdado Cabello reconoció durante su derecho de palabra, que la presencia de los diputados de la oposición en la AN está “dentro del espíritu democrático”.

“Poniendo a un lado las diferencias, el clima de respeto ha imperado en la AN y eso es bueno para el país. El año pasado dijimos que había llegado la hora de hacer política y eso se está cumpliendo”, consideró.

#EnVideo | Pdte. de la AN @jorgerpsuv , indicó que la diputada @irisvarela queda electa por unanimidad de la AN como primera vicepresidenta del parlamento para el período 2022-2023

Ratificación del cargo y una reiterada petición Durante la instalación del periodo legislativo, Jorge Rodríguez enfatizó sobre sus peticiones de cara a un diálogo con la oposición.

“Basta de hipocresía, si quieren diálogo liberen a Alex Saab. Si quieren diálogo devuelvan el dinero que no les pertenece, que robaron los activos de Venezuela”, exigió el parlamentario.

