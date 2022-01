Agustín Squella y fallida elección de la mesa de la Convención: “Hemos dado un espectáculo”

Entornointeligente.com / La elección de la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional finalizó en la madrugada de este miércoles sin que los constituyentes pudieran llegar a un acuerdo para designar a un presidente del órgano.

Pasadas las 04:00 horas y tras ocho votaciones, la sesión fue suspendida por la presidenta aún en ejercicio, Elisa Loncon. “Nuestro plenos terminan con el objetivo logrado y esta vez no se logró. Sin embargo, estamos cansados y necesitamos dormir para tomar estas decisiones. Además, tenemos responsabilidades, aquí hay funcionarios”, sostuvo.

De esta manera, la sesión se retomará a las 15:00 horas de hoy .

“Hemos dado un espectáculo durante todo el día” , afirmó sobre la situación el convencional Agustín Squella (Colectivo del Apruebo), quien agregó que lo ocurrido es negativo para “la Convención y el proceso en el que estamos” .

Tras la octava ronda de votación, Squella manifestó a 24 Horas su “enorme preocupación” , señalando que el 4 de julio, cuando se instaló la Convención, era entendible que no fuera fácil elegir a la mesa directiva, ya que “no nos conocíamos, no estaban bien perfilados los colectivos políticos, no estaban bien identificados los coordinadores de los colectivos políticos”.

“Pues bien, después de seis meses, cuando nos conocemos, cuando sabemos cuáles son los colectivos políticos y cuánto suman, ¿cómo estamos repitiendo la misma historia?”, se preguntó.

” Lo encuentro verdaderamente deplorable y me temo de que la ciudadanía lo vaya a entender de la misma manera”, añadió.

” Pareciera aquí que estamos cada cual preocupados de nosotros mismos o del colectivos al que pertenecemos , y no estamos preocupados de respondernos las preguntas dónde estamos y para qué estamos”, finalizó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

