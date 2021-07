Visions, la nueva serie de Star Wars realizada por creadores de anime

Entornointeligente.com / Todo empezó en diciembre del 2020, cuando Disney anunció a Star Wars visions . En ese momento solo se limitó a informar que esta nueva producción animada de la franquicia espacial sería realizada por diversos creadores japonenses y buscaría capturar algo de la influencia del anime.

Ahora, en el marco de la Anime Expo Lite 2021 , Lucasfilm finalmente dio a conocer más detalles y reveló con un corto especial lo que traerá esta serie.

¿De qué trata Star Wars: visions? Este video de más de tres minutos muestra varias imágenes y escenas de las distintas historias que darán forma a esta producción que cuenta con distintos creadores de diferentes apuestas estéticas y narrativas.

Según la web oficial de Star Wars , durante la presentación se explicó que los relatos se ubican en distintos lugares de la cronología del mundo espacial e involucrarán tanto a personajes nuevos como conocidos.

¿Qué historias tendrá Star Wars: visions? Inicialmente Star Wars: visions contemplará las siguientes historias:

The duel por Kamikaze Douga Lop y Ochō por Geno Studio (Twin Engine) Tatooine rhapsody por Studio Colorido (Twin Engine) The twins por Trigger The elder por Trigger The village bride por Kinema Citrus Akakiri por Science Saru T0-B1 por Science Saru The ninth jedi por Production IG. ¿Qué se espera lograr con esta nueva producción sobre el universo Star Wars? James Waugh, el productor ejecutivos de este proyecto , expresó: “Realmente queríamos darles a estos creadores un amplio espacio para explorar todo el potencial imaginativo de la galaxia de Star Wars a través de la lente única del anime. Nos dimos cuenta de que queríamos que fueran historias lo más auténticas posible para los estudios y creadores que las estaban haciendo”.

“Así que la idea era mostrar su visión de todos los elementos de la galaxia que los inspiraron, con suerte para hacer una serie de antología realmente increíble, diferente a todo lo que hayamos visto antes en la franquicia”, recalcó.

