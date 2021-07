¿Quién es el verdadero enemigo del pueblo?

Ibsen hace una crítica social en pleno siglo XIX que continua vigente en nuestros días. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá Para Daniel Gómez Nates, hacer teatro durante la pandemia le ha representado un gran aprendizaje. "Pudimos hacer otras formas de artes de expresión teatral como el teatro virtual, escribimos muchos textos y montamos obras", comenta. La principal de ellas, el uso de una nueva plataforma. "Debimos usar la plataforma a beneficio del teatro. También convocar a actores que desde su casa pudiesen organizar espectáculos porque el público estaba ávido de contenidos", recuerda. "Desarrollamos contenidos interesantes en todos los aspectos porque hicimos teatro infantil, sátira política, comedia ligera, hicimos muchas cosas y creo que el público nos lo agradeció porque necesitaba del artista, de lo bueno que siempre ofrece el artista a la sociedad que es diversión, pensamiento crítico y decirle al público 'hay que tener esperanza' y creo que fue lo que tratamos de venderle, esperanza ante una situación inédita, ante una situación que no se vislumbraba tan larga, pero allí estuvimos presentes", sostiene el teatrista. "Estuvimos presentes los artistas, presentes los teatristas, a pesar de que teníamos todo en contra y allí le demostramos al mundo que el arte siempre se reinventa y el teatro más y es por eso que no vamos a morir. En el teatro siempre estamos apelando a la creatividad y sobre todo a nuestro público", confirma.

Más de un año ha pasado desde que se dio un cierre inicial en teatros y otros espacios artísticos. Y desde hace ya algunos meses se están ofreciendo espectáculos presenciales, aunque con una serie de restricciones.

“No es lo mismo”, dice, presentar una obra a través de una plataforma virtual que hacerlo en vivo. “Tenemos que ser honestos, la virtualidad fue una salida por la coyuntura, pero lo que el artista necesita es estar en el escenario; ya se comenzó digamos, paulatinamente a abrir las actividades, sobre todo las teatrales, y pudimos encontrar ese espacio que nos brindó el Teatro Nacional para desarrollar una serie de puestas que van encaminadas a un público que desea otro tipo de oferta y no aquella tradicional que desarrollan los teatros comerciales que está muy bien, todo es válido, yo pienso que la oferta teatral puede ser una oferta rica, variada y en donde el público tenga la libertad de escoger”.

El director de teatro es conocido por su rápida respuesta con respecto a textos inspirados en situaciones de la actualidad del patio, estableciendo un amplio repertorio de sátira política, “no se trata solo de hacer reír, hay que hacer que el espectador utilice su pensamiento crítico”, dice. Pero no es necesario presentar siempre algo nuevo.

Con Magia Productions, Gómez Nates ha presentado en el escenario del Teatro Nacional, reconocidas obras como ‘El coronel no tiene quien le escriba’, original de Gabriel García Márquez, y el clásico de clásicos ‘Romeo y Julieta’ de William Shakespeare, “con un éxito sorprendente, y nos dimos cuenta de que hay un público que quiere otro tipo de oferta, otro tipo de montajes. Ahora vamos con una tercera obra, ‘Un enemigo del pueblo”.

Escrita por Henrik Ibsen en 1882, es “una obra importante, de mucha actualidad, a pesar de que fue escrita a finales del siglo XIX y leyéndola descubrimos que los escritores muchas veces son pitonisos, van poniendo entre líneas esos pensamientos críticos, esas imágenes que luego le dan [a la obra] ese premio de la universalidad y que la hace trascender”, detalla.

La obra

La vida del doctor Thomas Stockmann se ve trastocada cuando este descubre que en su pueblo, cuyo principal atractivo turístico y motor económico es un balneario, su agua contiene una bacteria contaminante que podría enfermar a toda la población y este se dispone a alertar a todos.

El director de la obra, Daniel Gómez Nates. Esta decisión va en contra de los intereses de los poderosos de la ciudad y los medios de comunicación, incluso de su hermano, el alcalde. La principal preocupación tanto de pobladores como de autoridades son los inconvenientes económicos por la pérdida de turistas. La salud del público en general queda en un segundo plano. Stockmann señala lo que nadie quiere oír, lo que le convierte en un enemigo del pueblo…

¿Quién es el verdadero traidor?

“Haciendo una lectura particular del texto yo pienso que el enemigo somo nosotros, nosotros mismos que escuchamos solo lo que nuestros oídos quieren. Pero ante los demás, cuando somos críticos, cuando vamos en contra de los intereses del establishment, entonces nos podemos volver enemigos”, reflexiona Gómez Nates. “En esta sociedad en evolución, tal vez los seres humanos no hemos evolucionado lo suficiente para ser autocríticos, para aceptar que muchas veces lo que a nosotros nos conviene no es necesariamente lo que el conviene a la mayoría. Tenemos que fiscalizar aquellos intereses que juegan a favor del bienestar de algunos, pero no con el bienestar de todos. Lo interesante de la obra es eso, que cuestiona al ser humano en toda su amplitud, no a solo un sector, involucra a todos los sectores y cada uno tiene su punto, cada uno tiene su culpa, cada uno tiene que entender qué fue lo que aportamos y lo que no aportamos, y hasta dónde queremos llegar como sociedad”, considera.

“Lo interesante de la obra es eso, que cuestiona al ser humano en toda su amplitud, no solo a un sector, involucra a todos los sectores y cada uno tiene su punto, cada uno tiene su culpa…” El montaje que Magia Producciones presenta en el Teatro Nacional, según su director, “un marco perfecto para presentar esta obra”, se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de julio a las 7:00 p.m.

“Tenemos toque de queda y queremos que el público disfrute, pero que tenga el tiempo para llegar a sus casas. En el teatro se guardarán todas las medidas de bioseguridad; estamos trabajando con el 50% del aforo, guardando las distancias respectivas. El público tiene que portar la mascarilla y tomarse la temperatura al entrar al teatro, y la obra se presenta en una sola jornada, no hay intermedio porque se quiere evitar las aglomeraciones”, explica Gómez Nates

El también actor afirma que esta es una “súper producción” con más de 30 actores en escena, un elenco de primera con conocidos actores del medio como Félix Gómez, Neysa Ferguson, Masha Armuelles, William Castro, Winnie Sittón, Zabdi Batista, Fran Rodríguez, Javier Ballersteros, Alcibiades Barahona, Ricaurte de la Rosa e Isabella Vergara.

Finaliza Daniel Gómez Nates con una invitación al Teatro Nacional a ver ‘Un enemigo del pueblo’, como dice el eslogan, ‘consume arte’. “El teatro de lo único que puede contagiarte es de cosas buenas, vaya con seguridad, nosotros le protegemos su vida, protegemos su seguridad, y saldrán conformes del espectáculo que le vamos a presentar, porque ha sido una espectáculo pensado para ese público que siempre nos premia con su asistencia, concluye.

Puede adquirir sus boletos en el sitio verteatro.com

