Palácio Burnay foi vandalizado

Entornointeligente.com / O Palácio Burnay, na Junqueira, em Lisboa, foi vandalizado e roubado, com o desaparecimento “recente da totalidade das telas existentes na antiga sala de baile”, denunciou o blogue Cidadania LX.

O fórum lançou um protesto, no passado dia 1, dirigido, entre outras personalidades, ao Diretor-Geral do Tesouro e Finanças, Miguel Marques dos Santos, contra a situação e o abandono do espaço.

O 'Cidadania LX' começa por recordar que o Palácio Burnay é “propriedade do Estado e está classificado Imóvel de Interesse Público desde 26 de Fevereiro de 1982”, considerando depois que este se encontra ao “abandono desde a sua desocupação pelos dois Institutos públicos que ali estiveram”.

“Há relativamente pouco tempo”, prossegue a missiva, o fórum aponta que constatou “a existência de janelas abertas ao nível da rua”, facto para o qual “imediatamente alertou”. “Até porque essa situação já se verificava desde há vários meses a essa parte, e, portanto, existia elevada probabilidade de se verificaram roubos e ainda maiores atos de vandalismo do que aqueles por que o Palácio tem passado”, explica.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com