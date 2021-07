Marvez y otros ocho alcaldes no podrán reelegirse por el PSUV en Carabobo

Entornointeligente.com / Nueve alcaldes no podrán reelegirse en Carabobo, de los 13 que mantiene en el poder el Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV); según lo expuso la tolda oficialista por las redes sociales, al dar a conocer las listas de los lograron el porcentaje mínimo para poder ir a las primeras del 8 de agosto.

«¡Hablaron las Bases! ¡Somos orgullosos militantes!»; así definió la diputada de la Asamblea Nacional, Marlene Contreras, al referirse al proceso realizado hace una semana (27-06), que deja sin opción a nueve que recibieron su apoyo en las pasadas elecciones, según los listados presentados por el PSUV.

De los 13 alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV en Carabobo, a nueve no le dieron los números para su reelección , encabezados por el burgobamestre de la capital del estado, Valencia, Alejandro Marvez, quien no aparece en los 20 que pasaron este primer round, de cara a las primarias del 8 de agosto.

Aunque no hay cifras de la veintena que sigue en «play», en esas dos decenas no aparece Marvez, quien no irían a la relección; según los listados que su partidos dio a conocer este domingo 4 de julio en su cuenta de Twitter.

Nueve alcaldes de Carabobo no podrán reelegirse Marvez no figuró en esa lista, que fue didivida en 10 candidatos e igual número de candidatas; que irán a las primarias del 8 de agosto.

Entre los conocidos que pasaron esta primera fase para optar a la alcaldía de Valencia están José Ávila, actual Secretario de Seguridad Ciudadana en Carabobo; Miguel Flores, expresidente de la Asamblea Legislativa; Pablo Montoya, exconsejal de Valencia; la diputada Blanca Rodríguez y la exsecretaria de Desarrollo Social, Gloribeth Vásquez.

Tampoco lograron los votos… También quedaron sin opción Tarcia Morillo (Montalbán); Rafael Morales (Bejuma); José Achuelo (Miranda); Leonel Ruiz (Diego Ibarra); Fairuth Ortega (San Joaquín); Yomar Alvarado (Carlos Arvelo); Juan Perozo (Libertador) y Yildred Villegas (Juan José Mora), según lo exponen el los listados el PSUV.

Siguen en «play» Aunque no hay cifras, solo los nombres de los 20 candidatos por municipio, dividos 10 por genero, si lograron pasar el primer obstáculo, los burgomaestres Gustavo Gutiérrez (Naguanagua); Juan Betancourt (Puerto Cabello); Miguel Burgos (Los Guayos) y Johan Castañeda (Guacara).

A saber Aunque la lista presentada no solo para Carabobo, también para el resto de alcaldías en Venezuela (335), cabe recordar que los que quedaron sin opción no lograron acumular el 35% de los sufragios, según lo expuesto por el número 2 del PSUV, Diosdado Cabello. De los nueve que no lograron los números en Carabobo, solo uno iría por su tercer período consecutivo, Juan Perozo, en Libertador (2013-2017 y 2017-2021). Alejandro Marvez (Valencia) fue electo en 2017 con 161.881 votos (70,39%), el porcentaje más alto en una elección de este municipio, enfrentándose Carlos Lozano (partido Carabobo Militancia Nacional, CAMINA, 44.557 sufragios que equivale al 19,37%) y destronó al burgomaestre Miguel Cocchiola (21.881 votos, 9.51%). || DESCARGA AQUÍ ||

Listados completos de candidatos y candidatas del PSUV a Gobernaciones y Alcaldías https://t.co/wSzqqDEgno #HablaronLasBases pic.twitter.com/LehDGPyF6k

— PSUV (@PartidoPSUV) July 4, 2021

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: PSUV recibió más de 100 mil postulaciones para elecciones primarias

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN

LINK ORIGINAL: ACN

Entornointeligente.com