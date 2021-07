Esto debes saber sobre la entrevista de miedo creíble

Caracas .- El único requisito para solicitar asilo en Estados Unidos es encontrarse dentro del territorio norteamericano, sin embargo algunos migrantes llegan de manera irregular al país sin portar documentos que los ayuden a presentar un caso de solicitud. En este caso deben alegar tener miedo de retornar a su país para que se proceda a realizar una entrevista que constate dicha declaración.

Si el migrante en la frontera declara ante las autoridades tener miedo de regresar a su país natal, la oficina de asilo de Estados Unidos le realizará una entrevista conocida como miedo creíble , con el fin de comprobar que sus temores expuestos son verídicos.

El propósito de la entrevista de miedo creíble es determinar si el migrante es elegible para el asilo . El Pitazo expone en seis claves el procedimiento por el cual debe pasar el migrante que debe presentar la entrevista de miedo creíble.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procederá a hacerle unas preguntas preliminares al migrante para determinar si se le asignará la entrevista de miedo creíble. Los migrantes que son detenidos deben alegar tener un temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social. La persona debe demostrar que la persecución fue por parte del gobierno o que el gobierno no pudo detenerla. Durante la entrevista, un funcionario migratorio realizará preguntas sobre el temor que expone el migrante para conocer a quién o a qué le teme y por qué. Haber convencido al funcionario de que existe un riesgo de regresar no significa que al migrante se le concederá el asilo. El solicitante deberá acudir a un tribunal de inmigración donde debe convencer a un juez de su temor y de no convencerlo, será deportado. Si el oficial migratorio considera que no existe un miedo creíble, el solicitante puede pedir la oportunidad de apelar el fallo ante un tribunal de inmigración. Los solicitantes de una entrevista de miedo creíble permanecen detenidos mientras aguardan el proceso. La espera puede ir de dos semanas a dos meses. Con información de Immigration Law Firm, Immigration Team, Green Evans Schroeder y Duque, Kelly and Assosiates .

