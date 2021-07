Covid-19, amenaza que no para ni por avances de vacunación, ¿cuándo acabará?

Entornointeligente.com / El gran sueño de los colombianos y vallecaucanos es que pronto termine la pesadilla del covid-19, que se ha llevado hasta hoy la vida de 107.000 personas sin distinguir edades, dejando una estela de drama y dolor en familias que jamás se imaginaron esta tragedia.

Frente a lo que está ocurriendo, es un dilema lograr la llamada inmunidad de rebaño, pues algunos epidemiólogos y expertos estiman que sería para el 2022, mientras otros recalcan que es factible a finales del 2021, si el plan de vacunaciones se acelera, pero preocupa la reapertura de más sectores económicos en el peor pico de la pandemia.

Las dudas se relacionan con la aparición de nuevas variantes letales como la ‘Delta’, lo que supone un reto mayor para frenar los contagios y el ritmo de mortalidad de 700 diarios casos que llevó al país a ocupar el tercer lugar a escala mundial en la última semana. Solo en Cali van 5894 decesos y en el Valle suman 10.317.

Se requiere, dicen los especialistas, revisar la meta de inmunización del 70 % de la población (de 37 millones de personas) al ampliarse la cobertura de vacunación sin barreras por edades.

Hasta el momento 18,2 millones de ciudadanos, de ellos, 1,6 millones en Cali y el Valle han recibido la vacuna. Pero en segundas dosis todavía falta camino que recorrer, pues con esquema completo los ciudadanos vacunados suman 6,76 millones en el país. En otras palabras, faltarían 30 millones para quedar protegidos totalmente.

Lea también: Vacuna de Janssen ya se aplica en Cali, ¿quiénes la reciben?

Según Claudia Vacca, fármaco-epidemióloga de la Universidad Nacional y una de las expertas más reconocidas, “pensar en una inmunidad colectiva es aún complejo por la presencia de nuevas variantes del virus, la cada vez mayor tasa de contagios entre la población y la llegada a las UCI de personas más jóvenes”.

Por eso, anota, es clave que el Gobierno amplíe la meta de vacunaciones que se fijó en 75 %, que luego se bajó a 70 % sobre la población a cubrir, alcanzar la inmunidad colectiva debido a variantes más difíciles “requeriría al menos una meta del 80 % u 85 %”. En otras palabras, significaría cobijar entre 40 y 42 millones de personas.

“Necesitamos más dosis, y lo otro, es que si bien hemos llegado a la cifra más elevada al aplicar 300.000 vacunas por día, en medio del punto más crítico en decesos y hospitalizaciones, es necesario duplicar la tasa de inoculaciones”, sugiere la especialista.

Pone de presente la doctora Vacca que la apertura económica que decretó el Gobierno se hizo con un volumen de vacunaciones muy bajo “y hasta podrían presentarse entre 800 y 1000 fallecimientos diarios. Además, no tenemos más del 12 % de la población con el esquema completo de dos dosis”. Resalta que Nueva York y California abrieron sus economías cuando se vacunó al 80 % de su población.

1,5 millones de las vacunas de Janssen, de una sola dosis se aplicarán en las grandes capitales, y un millón se enviarán a los municipios con menos de 10.000 habitantes, según el Minsalud.

¿Volver a cuarentenas?

Debido al aumento diario de contagios y decesos, desde varios sectores y especialistas se ha mencionado un eventual regreso a las cuarentenas, pero más cortas en las ciudades donde la ocupación de camas UCI supere el 95 %. Incluso el propio ministro de Salud, Fernando Ruíz dejó entrever esta semana “medidas especiales”.

Sobre el particular, el científico de vacunas y profesor, Jorge Enrique Gómez, y quien es miembro de la Asociación Nacional de Infectología, afirma que el panorama “está complicado debido a que la cobertura de vacunaciones es insuficiente y se nos viene la variante ‘Delta’ (que es más transmisible entre las personas) la cual podría llegar en dos o tres meses”.

Para enfrentar esa variante, anota, “debemos tener para esa época entre el 50 % y el 60 % de la población vacunada hacia agosto”. Considera que las 2,5 millones de vacunas de Janssen, donadas por Estados Unidos, que son de dosis única, facilitará mayor cobertura.

Le puede interesar: Advierten demoras y desorden para tomarse pruebas de covid-19 en Cali

A propósito, la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, dice que se asignaron 27.000 dosis de Janssen para los mayores de 50 años en Cali y 1.200 para el resto del Valle. “Las vamos a aplicar a la población rural y dispersa”, acotó.

Sin embargo, el especialista Gómez recalca que “no debe haber retrasos en la llegada de vacunas, pues no podemos darnos ese lujo debido al aumento de los contagios”, y en el caso de los biológicos de Janssen sostiene que “el foco deben ser las grandes capitales, entre ellas Cali, donde el número de muertos aumenta”. Por eso en Cali se reactivó el pico y cédula hasta el 21 de julio y el toque de queda entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. para frenar los contagios.

Sin embargo, dice el experto, “si queremos llegar a inmunidad colectiva en diciembre tocará volver a cuarentenas, acelerando la aplicación de primeras dosis, pues la cifra de muertos va a aumentar, e incluso llegar a 200.000”. Y cuestiona: “Cuando esto de las reaperturas se usa por el lado político es complicado, y más ahora, con las próximas elecciones”.

Cabe recordar, que la variante ‘Delta’, que surgió en la India, está hoy muy propagada en Europa y Estados Unidos, con una capacidad de transmisión del 60 %, superando al 40 % de otras cepas del covid-19, y para agosto se prevé que se presentarían los primeros casos en Latinoamérica.

No deje de leer: OMS aconseja realizar pruebas covid en escuelas para evitar enseñanza a distancia

Por su parte, el epidemiólogo y docente de la Universidad Libre de Cali, Rodolfo Herrera, coincide con sus colegas Vacca y Gómez, en que “para lograr la inmunidad colectiva hay que elevar los indicadores en materia de vacunación, incluso al 80 % de la población, precisamente por los riesgos de las nuevas variantes del virus”.

Pese a lo anterior, reconoce que el ritmo de inmunizaciones “no es malo frente a las metas propuestas, aunque todavía hay mucha gente que se resiste a vacunarse”.

Y frente a las reaperturas económica y educativa opina que “es comprensible por las dificultades en empleo, y ahí es donde está el dilema frente a la efectividad de las medidas para evitar más contagios para lo cual debe buscarse un punto de equilibrio”. Y sobre la eliminación de las barreras por edades para la vacunación dice que “se deben seguir abriendo de forma paulatina”.

La variante Delta del covid-19 es considerada como de más fácil trans-

misión. De hecho, los nuevos casos en los EE.UU. y Europa corresponden a esta letal variante.

El apoyo privado

La participación de las empresas privadas en las próximas etapas de vacunación es fundamental, ya que se necesita el regreso de miles de trabajadores a las oficinas y plantas de producción, entre otras, en el marco de la reactivación económica.

El epidemiólogo Rodolfo Herrera dice que “esa estrategia va a agilizar la vacunación, y por otro lado, porque necesitamos abrir más la economía, y son las empresas privadas las más beneficiadas, pues gran parte de su personal no está priorizado dentro del esquema de las edades, y de esta manera ya lo podrán hacer”.

Cabe recordar, que la fuerza laboral en Colombia es de 22,4 millones de personas, y hasta el momento 5,42 millones de personas menores de 62 años ya recibieron una primera dosis y 1,9 millones completaron el esquema oficial. Y allí es donde el apoyo empresarial jugará un papel clave.

No deje de leer: Vacuna anticovid de CureVac reportó eficacia global de solo 48 % en ensayo clínico

Las organizaciones privadas adquirieron 2,5 millones de dosis de Sinovac en dos lotes para inmunizar a 1,25 millones de trabajadores, de los cuales 83.000 son del Valle del Cauca. La vacunación empezará una vez se definan las IPS y las cajas de compensación familiar que estarán habilitadas para realizar ese trabajo en las empresas. La región recibiría el 10,64 % de los biológicos chinos.

Alrededor de 5800 compañías se postularon para este proceso. Por ejemplo, Davivienda vacunará a 22.000 colaboradores, mientras la Organización Carvajal lo hará con 5584, Alquería adquirió 8300 dosis; asimismo, bajo el liderazgo de Asocaña los ingenios azucareros compraron 34.284 dosis para 17.142 trabajadores. Entretanto, Fenalco Valle anunció que 603 firmas están en el proceso de compra de biológicos para 176.312 personas.

Se trata de la más importante acción solidaria por parte de las empresas, pues la vacunación y el autocuidado son herramientas para impulsar la reactivación económica”, resalta el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, gremio que lidera la iniciativa “Empresarios por la Vacunación”. Todo un desafío para seguir frenando el avance del Covid-19 en Colombia.

A propósito Cali pide más refuerzos

La ciudad hasta el 30 de junio había vacunado a 1,03 millones de personas, y para acelerar ese proceso la Alcaldía pidió permiso al Ministerio de Salud para inmunizar sin barreras de edad a toda la población para alcanzar la inmunidad de rebaño hacia finales del 2021. Aún no hay respuesta.

Lo anterior se basa en que el Invima autorizó el uso de emergencia de la vacuna estadounidense Moderna (próxima a llegar) para ser aplicada a mayores de 18 años en dosis con un intervalo de 28 días. De igual manera, el biológico de Pfizer podrá ser suministrado a jóvenes de 12 años en adelante.

Al respecto, la jefe de esa dependencia, Miyerlandi Torres dice que “ante la situación de orden público y social que vive Cali se debe vacunar a toda la ciudadanía. La idea, señala, es que se incluya a la ciudad en la prueba piloto que se realiza en otras capitales donde se abrieron todos los grupos poblacionales”. “Es una solución para acompañar la reactivación económica y social de Cali”, dijo.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com