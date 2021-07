Cartas a la columna: Afectado por la restricción

Entornointeligente.com / Tengo un serio problema a causa de la restricción vehicular. Hace un tiempo pedí un crédito para la compra de un pick-up con el fin de trabajar en transporte, especialmente de productos agrícolas, y la nueva medida de restricción me está matando, pues imposibilita mi labor cuatro días a la semana.

En consecuencia, mi familia no morirá por covid-19, sino de hambre porque no puedo pagar el préstamo y ya me dijeron que van a pasarlo a cobro judicial. Comprenda, don Carlos Alvarado, que si no trabajo todos los días mi familia no tendrá qué comer, ni dinero para pagar el agua y la luz o para la compra de medicinas. Espero que usted comprenda mi problema y lo solucione.

Freddy Hernádez Esquivel, Guanacaste

Amor al dinero La cita bíblica «porque el amor al dinero es el principio de todos los males» es aplicable a la corrupción en nuestra querida Costa Rica y parece ser que también en el caso Cochinilla.

Los sospechosos vergonzosamente involucrados presuntamente no escatimaron en nada al actuar sin pensar en las consecuencias para la imagen internacional del país.

Según lo informado, los investigados serían sumamente adinerados; sin embargo, no hubo quizás un momento para pensar en la grave situación pandémica y fiscal actual, cuyos resultados serán nada alentadores.

El dinero presuntamente pagado en sobornos no es otra cosa que una enorme parte de los ya disminuidos impuestos que el maltratado pueblo está harto de pagar. Creo que no hay un solo costarricense que no esté cansado de tantos impuestos, aumentos de Recope y otros más. Encima de todo, otros al parecer se enriquecen injustamente.

Que los infractores paguen, porque al fin y al cabo nuestros tributos podrían haber ido dar a los bolsillos de otros y estamos en todo el derecho de pedir justicia pronta y cumplida.

Miguel Quirós Sáenz, Cartago

Sobre suero y plasma Con respecto a la planteado por Daniel Madrigal Sojo ( Cartas, 1/7/2021), el informe de investigación está en desarrollo y en cumplimiento de la legislación nacional sobre bioética no se puede publicar ningún resultado hasta tanto no se cuente con el cierre oficial del proyecto. Para la recolección de plasmas, de los 37.016 contactados recuperados de covid-19, cumplieron los requisitos preliminares para la cita 1.793, y a esta se presentaron 1.533, de los cuales fueron aptos para donar 1.251.

Se transfundió a 937 y se efectuó el análisis para determinar la eficacia del plasma, al comparar los niveles de anticuerpos administrados. En cuanto al proyecto de extracción y purificación de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 a partir del plasma de convalecientes, se trasladaron al Instituto Clodomiro Picado las unidades de plasma no utilizadas en transfusión para la producción de la solución de anticuerpos. Debe ser presentado como un proyecto de investigación y una vez aprobado se iniciará la aplicación.

El proyecto del uso de anticuerpos equinos dirigidos contra el virus SARS-CoV-2 está en fase de aplicación y desarrollo, motivo por el cual no se cuenta con resultados oficiales. Christian Marín Muller no tiene relación con la CCSS ni con ninguno de los proyectos indicados.

Sebastián Molina Ulloa, Banco Nacional de Sangre

Decepcionado

Los últimos fiscales nos han defraudado. Hicieron bulla y promesas, pero no trascendieron. Lástima, porque el pueblo esperaba más de ellos. Por ejemplo, viajar en avioneta para detener al padre Minor y acompañarlo hasta San José. Detener a un expresidente con inmunidad diplomática de la OEA que regresaba al país voluntariamente para someterse a un proceso judicial fue un abuso. Montaron en una perrera a otro expresidente sospechoso, pero tuvieron otros motivos para no traer a declarar a un exmandatario radicado en Suiza.

El penúltimo hizo allanamientos en la Asamblea Legislativa por migajas insignificantes, como el nombramiento de una cocinera, castigado como tráfico de influencias. No hizo nada que el país deba agradecer, salió por la puerta de atrás, pensionado.

De la última ni que decir, quedó debiendo. Los costarricenses teníamos fe en una mujer fuerte ante los tres poderes de la República y la corrupción galopante que nos ahoga. ¡Qué decepción! Pudieron más sus intereses para inhibirse en ocho casos. También, por la puerta de atrás, con pensión. El camino de la jubilación debería seguirlo un sinnúmero de empleados públicos y políticos, flaco favor hacen al país en sus cómodas sillas o buscando nuevos aires. Ojalá el próximo fiscal no nos decepcione.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

