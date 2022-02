¿ Piensas cambiar de carrera profesional este año? Lee estos consejos claves

Entornointeligente.com / Para Mariella Soto, Consultora Asociada de LHH DBM Perú, en la actualidad, las carreras lucen diferentes de las carreras lineales del pasado. Las nuevas y disruptivas tecnologías, la automatización y la inteligencia artificial están cambiando rápidamente los perfiles necesarios para los nuevos roles del futuro. “Si estás pensando en cambiar de carrera profesional, es necesario que te asegures de tener las habilidades y competencias necesarias para el tipo de rol que te interesa. Recientes publicaciones en Forbes, Fast Company y LinkedIn acerca de las habilidades del empleo post covid, mencionan al pensamiento crítico, comunicación, creatividad e innovación, conocimientos digitales, liderazgo, actitud de aprendizaje constante, entre otros”, señaló. En ese sentido, la especialista propone cuatro pasos para reenfocar tu carrera profesional, mejorar tu empleabilidad y desarrollar nuevas habilidades para esos nuevos roles del futuro. 1. Determina tus metas y tu propósito ¿Dónde te ves en uno, tres o cinco años ­? ¿En el mismo rol? ¿En la misma empresa? ¿Creciendo en un rol de mayor nivel o moviéndote a un área diferente? ¿Es eso acorde con tu propósito personal? 2. Identifica tu experiencia y las habilidades innatas También las habilidades que has desarrollado en el tiempo ¿éstas hacen buena afinidad con las habilidades que se necesitan para el nuevo rol que te has planteado? 3. Realiza un análisis FODA persona Para hacer un análisis Fuerza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), investiga cuáles son las habilidades o el perfil requerido para ese rol que te interesa. Hazlo revisando perfiles en LinkedIn o conversando con personas en esos roles. Compara tus habilidades con las que pide el nuevo rol, si no las tienes entonces serían una debilidad, si las tienes bien desarrolladas serán una fortaleza. Identifica cuáles son las oportunidades, qué amenazas presenta el mercado, qué limita las oportunidades ¿Está en tus manos hacer alguna diferencia? 4. Desarrolla un plan, con objetivos y fechas A partir del FODA que desarrollaste identifica experiencias que te hacen falta, por ejemplo, voluntariate a participar de proyectos, inscribete en cursos que te agreguen las habilidades identificadas, lee libros, revisa podcasts, sigue a expertos en el tema de interés. Atrévete a publicar sobre el tema y reposiciona tu marca personal, aprovecha las redes sociales profesionales como LinkedIn, y haz un plan de red de contactos. “Comparto una de sus frases favoritas: Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, puntualizó. Más en Andina: 150,000 beneficiarios del bono Yanapay sin cuentas DNI podrán cobrar en ventanillas del @BancodelaNacion https://t.co/DH6rl7C2J5 pic.twitter.com/jVSmnPXgQm

LINK ORIGINAL: Andina

