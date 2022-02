Paes anuncia construção de vila olímpica no Alto da Boa Vista e reforma de praças em bairros da Zona Norte do Rio

Entornointeligente.com / RIO — O prefeito Eduardo Paes anunciou, nesta quinta-feira, a construção de uma vila olímpica, que terá o nome do ex-presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Sami Jorge, no Alto da Boa Vista, ao lado da escola municipal da comunidade Mata Machado. Além disso, o prefeito divulgou o início das obras de revitalização em três praças da Zona Norte do Rio. Os trabalhos acontecerão nas praças Afonso Pena, que fica na Tijuca; Tobias Barreto, em Vila Isabel; e Nobel, localizada no Grajaú.

Vacinação incorreta : Enfermeira injeta agulha mas não vacina criança contra a Covid em Campos; prefeitura admite erro

A proposta da prefeitura é entregar uma mini vila olímpica para atender a população da melhor maneira possível, com qualidade e segurança. As solicitações partiram do vereador Márcio Ribeiro, que levou as demandas até Paes, o secretário Pedro Paulo e o secretário de Esportes, Guilherme Scheleder, em uma reunião na manhã desta quinta-feira.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com