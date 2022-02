No Distrito Federal, coronavírus contamina 50 profissionais de saúde por dia e já pressiona SUS

Entornointeligente.com / BRASÍLIA — Impulsionada pela variante Ômicron , a nova onda da Covid-19 estourou com força no Distrito Federal. De 1º de janeiro a 2 de fevereiro, foram 1.666 registros de trabalhadores da área contaminados — uma média de 50 por dia. Os dados foram compilados pelo GLOBO com base em informes diários da Secretaria de Saúde do DF.

A pressão no SUS hoje ocorre tanto nos estabelecimentos chamados de porta de entrada do sistema, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e também nas UTIs, que já registraram em Brasília 100% de ocupação neste ano.

O reflexo é a piora do atendimento, inclusive para pacientes de outras doenças além da Covid-19. Thayná Freires, de 17 anos, e sua mãe, a assistente social Krishna Freires, de 39 anos, peregrinaram em busca de atendimento para a garota, com fortes dores de cabeça e enjoos, no último dia 25. Na primeira UPA, segundo Krishna, não havia nem “dipirona”.

— A enfermeira disse para gente que não tinha nem dipirona para aliviar a enxaqueca da minha filha. Agora estamos aqui, na segunda UPA, há quatro horas, sem previsão de atendimento. Vão dando preferência para quem chega mais grave e a gente vai ficando — diz Krishna, mostrando a senha com o horário de chegada ao serviço para comprovar a longa espera na unidade do Recanto das Emas, região do DF a cerca de 30 km de Brasília.

Ser admitido num hospital, entretanto, não é garantia de receber atendimento. Antonio Donato da Silva, pedreiro de 52 anos, chegou no dia 14 de dezembro no Hospital Regional do Gama, a 35 km de Brasília, com o coração disparando, queimação no corpo e mal-estar. Desde então internado, Silva conta que já fez dois exames fora da unidade, pagando do próprio bolso, e já chegou a comprar remédio. Ao falar com a reportagem, no último dia 25, o paciente estava há nove dias, desde 17 de janeiro, sem qualquer visita médica e sem prescrição de remédios.

— Sempre dizem que talvez o médico vem hoje. A gente espera, espera, espera, e nada. Tem hora que passo muito mal, aí alguém vem, mede minha pressão, e eu tomo remédio para controlar a pressão. Só isso — conta Silva.

Segundo ele, há pessoas dentro da enfermaria coletiva com Covid-19, em áreas isoladas:

— Ave Maria, tenho muito medo de pegar Covid. Quando vou ao banheiro, amarro um pano cobrindo o rosto para me proteger.

Secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, Jorge Henrique Filho relata uma situação de sobrecarga em unidades públicas de saúde da cidade visitadas recentemente pela entidade e relatos de horas de espera também na rede privada.

