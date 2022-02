La situación entre el Barcelona y Ousmane Dembélé es complicada. ¿Qué será de su futuro en el club?

Entornointeligente.com / El Barcelona invirtió las pocas horas finales de la ventana de fichajes de enero en los desesperados intentos de generar interés en un jugador calificado por el presidente del club Joan Laporta como “mejor que Kylian Mbappe “, y sobre quien el técnico Xavi Hernández insiste que puede llegar a ser “el mejor del mundo en su posición”. Sin embargo, a pesar de las labores hechas por Laporta hasta la medianoche dentro de las oficinas del complejo de entrenamientos del equipo culé junto al director deportivo Mateu Alemany, entre órdenes de pizza, no fueron capaces de conseguir un nuevo hogar al delantero francés Ousmane Dembélé .

Previamente, Dembélé fue el fichaje más costoso del Barça, proveniente del Borussia Dortmund en 2017 por la cifra inicial de €105 millones con la intención de sustituir a Neymar , luego que el astro brasileño partiera con rumbo al Paris Saint-Germain por la cifra de €222 millones, que entonces marcó un récord mundial en pases de futbolistas. No obstante, casi cinco años después de su llegada al club, Dembélé sigue siendo un enigma. Suma 129 apariciones y 31 goles; por otro lado, tiene más de 100 encuentros ausente debido a distintas lesiones. Fuera del césped, el jugador mantiene extrema discreción: una fuente indicó a ESPN que varios compañeros se sorprendieron al conocer que Dembélé contrajo nupcias durante el reciente parón invernal en España.

Persisten más preguntas que respuestas. ¿Qué nivel puede alcanzar Dembélé? ¿Volverá a jugar con el Barcelona? ¿Qué vendrá después en una carrera con tanta promesa?

Con información adicional de Moisés Llorens y Julian Laurens

A pesar de realizar 129 apariciones y 31 goles con el Barcelona, persisten más preguntas que respuestas sobre la carrera de Ousmane Dembele. Quality Sport Images/Getty Images ¿Por qué se estancó su carrera en el Barcelona? Varias fuentes indican a ESPN que en 2020 el Barça tenía la sensación de que Dembélé tenía intenciones de cumplir con su contrato hasta el final. Sin embargo, otras fuentes cercanas al jugador lo refutan. Ese verano, no se logró concretar una cesión al Manchester United porque Dembélé no estaba dispuesto a renovar hasta 2023. El Barça quería protegerse en caso de que el United no ejerciera en 2021 una opción para hacer la transacción permanente, incluida en los términos del préstamo. En ese caso, el Barça se habría quedado con un jugador con valor sustancialmente reducido durante los últimos 12 meses de su contrato.

De todos modos, el club se vio inmerso en ese escenario tan temido. Dembélé sufrió una lesión de prolongada recuperación mientras jugaba la Eurocopa 2020 con la selección de Francia, lo que imposibilitó su traspaso el verano pasado. Desde entonces, ambas partes intentaron infructuosamente negociar una renovación, a pesar de que fuentes vinculadas a ambas partes dijeron a ESPN que el club quería quedarse con los servicios de Dembélé y que la preferencia del jugador era seguir en el Camp Nou.

Las lesiones han sido un tema recurrente durante el paso de Dembélé por el Barça. El francés ha perdido más de 700 días de actividad por distintas molestias físicas, lo que suma casi dos años completos. Dichos problemas han motivado a los medios de comunicación a especular sobre la vida de Dembélé fuera de la cancha. Varias fuentes afirman a ESPN que el club ha buscado ayudar al delantero a cambiar su estilo de vida para mejorar su prevención de lesiones; aunque agregaron que es perfectamente normal que un joven futbolista, que vive alejado de su familia en un país nuevo, requiera apoyo de una forma u otra.

El Barça prestó apoyo facilitando los servicios de un chef, que compartió con su excompañero Miralem Pjanic ; aparte de instruirle a ingerir determinados alimentos, tales como frutos rojos, que ayudaran a resolver sus problemas musculares. También surgieron informaciones que hablaban de un comportamiento poco profesional por parte del jugador (incluyendo su participación en sesiones de videojuegos hasta bien entrada la madrugada); sin embargo, la verdad es que seguimos conociendo muy pocos detalles de la vida de Dembélé. Es cierto que el jugador ha sido multado en el pasado por llegar tarde a los entrenamientos, pero tampoco es el único futbolista que a veces se le dificulta ser puntual en sus compromisos laborales.

Pocas veces habla con los medios de comunicación y vive una vida sumamente privada en el exclusivo barrio de Pedralbes, ubicadi al norte del centro de Barcelona. Pasa la mayor parte de su tiempo con amigos de la infancia. Uno de ellos es Moustapha Diatta, quien jugó con Dembélé en el Dortmund y dejó su carrera profesional para mudarse con él a Barcelona. También mantiene estrechos nexos con el defensor del Bayern Munich Dayot Upamecano : ambos son oriundos de la población francesa de Evreux. Es buen amigo del flamante fichaje barcelonista Pierre-Emerick Aubameyang , que jugó con Dembélé en el BVB de la Bundesliga.

Varias fuentes indican que, contrario a la creencia popular, Dembélé habla excelente español, a pesar de que frecuentemente está rodeado en el Barça por francófonos tales como Samuel Umtiti y, previamente, Antoine Griezmann . Aparte de ello, la relación de Dembélé con sus compañeros es cordial más no estrecha, algo poco inusual en ambientes laborales.

En ese contexto, y en medio de las crecientes especulaciones relativas a su futuro y su carrera, Dembélé finalmente tomó la palabra a finales de enero.

“Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mí sin nunca ponerme a justificarme”, publicó el jugador en redes sociales . “Hace cuatro años que se van acumulando los chismorreos sobre mí. Hace cuatro años que se habla por mí, que se miente vergonzosamente con un único fin, la intención de dañarme. Hace cuatro años que sigo en mi línea de no contestar nunca. ¿Ha sido un error? Seguramente. A partir de hoy, se acabó. Tengo 24 años y como cada hombre, tengo defectos, imperfecciones. He vivido momentos complejos, lesiones, me ha afectado el COVID-19. Sin la más mínima sesión de entrenamiento, el míster me ha solicitado y siempre he cumplido [mi deber como futbolista]… sin rechistar. Cumplir tan buenamente como lo he hecho siempre porque es mi PASIÓN”.

Problemas causados por el estancamiento de su negociación contractual Dembélé sigue siendo un excelente futbolista. No ha alcanzado el potencial que mostró vistiendo las camisetas de Rennes y Dortmund, el mismo que motivó al Barça a pagar la cifra inicial de €105 millones por su pase. A pesar de ello, ha mostrado ciertos destellos de calidad. Es veloz, hábil, mañoso y genuinamente ambidiestro. En su mejor momento, es capaz de hacer que 100.000 hinchas se pongan de pie en el Camp Nou con un solo cambio de dirección.

Por ese motivo, Xavi y Laporta estaban desesperados por renovar su contrato. Cuando el ex volante culé asumió la dirección técnica en noviembre pasado, Xavi pidió a Laporta que hiciera del tema una “prioridad”.

“En su posición correcta, bien trabajado, Ousmane puede ser el mejor del mundo”, afirmó Xavi sobre el extremo, que aporta amplitud, variedad y ritmo al ataque azulgrana. Laporta estuvo de acuerdo e hizo comparaciones entre Dembélé y Mbappé, la gran figura joven del PSG, algo que el presidente del Barça reiteró esta semana .

Al mismo tiempo, el Barça intentaba negociar una reducción salarial con el entorno de Dembélé. Pero una fuente cercana al jugador se hizo esta pregunta en su conversación con ESPN: ¿Cómo puede el Barcelona comparar a Dembélé con uno de los mejores futbolistas del mundo y no pagarle acorde con dicho criterio? El cronograma de negociaciones por una tentativa renovación y la cantidad de ofertas hechas varía según la parte con quien se hable; de todos modos, se produjeron discusiones con cierta regularidad entre agosto y diciembre. Laporta dijo anteriormente que el club hizo dos propuestas, para luego declarar que la segunda oferta venció el 20 de diciembre. Fuentes cercanas a Dembélé indican que solo se hizo una oferta.

“Eso es intimidación y no funciona con nosotros”, expresó el agente de Dembélé Moussa Sissoko a la cadena radial francesa RMC el 18 de enero. “Estoy aquí para defender los intereses de mi jugador. Sí, tenemos ciertas exigencias; pero ya hemos demostrado que las decisiones que Ousmane toma sobre su carrera no son dictaminadas por el dinero; de lo contrario, él no estaría aquí. Si el Barça quisiera negociar, tendría que ir a la mesa para conversar con nosotros. Excepto que no se ha producido discusión alguna, solo amenazas de que no jugará más [con el Barça si no renueva]”.

Dembélé no es el primer jugador de la historia del balompié en llegar a los últimos seis meses de su contrato. En el mundo futbolístico postpandemia, cada vez es más común ver a los deportistas llegando al final de sus respectivos compromisos. Mbappé y Paul Pogba apenas son dos casos de un selecto grupo de los mejores jugadores de este deporte que actualmente se encuentran en posición similar, con vencimientos contractuales previstos para 2022.

Ousmane Dembele fichó con el Barcelona por la cifra inicial de €105 millones y que llegó hasta pagaron hasta €145 millones. LLUIS GENE/AFP/Getty Images En parte, el desespero del Barça es consecuencia de su situación económica. La deuda del club asciende a €1.400 millones, y la renovación de Dembélé les habría dado mayor margen de maniobra dentro de su límite de gastos para este año, impuesto por LaLiga. No solo por la reducción de su sueldo, sino también porque les habría permitido repartir en un plazo mayor los pagos restantes de su traspaso, amortizados a lo largo de la vigencia de su contrato.

Asimismo, un acuerdo con Dembélé habría facilitado muchísimo la inscripción de Ferran Torres , cuyo fichaje por €55 millones pagados al Manchester City causó que el entorno de Dembélé cuestionara el nivel de estrechez económica del club. Por el contrario, el Barça se vio obligado a ceder a Philippe Coutinho y renegociar el sueldo de Umtiti. Renovar a Dembélé también habría posibilitado el fichaje de un nuevo lateral izquierdo el mes pasado, aunque fueron capaces de firmar al lateral derecho de 38 años Dani Alves , que gana muy poco; aparte del extremo Adama Traore , cedido por el Wolverhampton Wanderers y el ex artillero del Arsenal Aubameyang mediante un pase gratuito.

A medida que se acercaba la recta final de enero, las tensiones estallaron después de los comentarios hechos por Sissoko hasta hacerse visibles. Xavi declaró que Dembélé debía firmar un nuevo contrato o de lo contrario, conseguir un nuevo club para el 19 de enero. Un día después, el técnico lo dejó fuera de la convocatoria para el partido de Copa del Rey que terminó en derrota ante el Athletic de Bilbao. No ha jugado desde entonces. Alemany explicó que Dembélé tenía hasta el 31 de enero para dejar el Barcelona ante la evidente “falta de compromiso con el club”. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) advirtió al Barça que no intentara efectuar actos ilegales contra Dembélé, dejándolo fuera de los llamados del primer equipo

Ahora, todo parece indicar que hubo poco contacto entre el club y Sissoko durante el mes de enero. Varias fuentes indican a ESPN que el Barça esperaba una respuesta que nunca llegó, a pesar de que esta semana Laporta mencionó que tenían una fecha límite para diciembre. Por su parte, Sissoko insiste en que el club nunca estuvo dispuesto a escuchar el deseo de su cliente, que era ganar un salario cercano a los €8 millones anuales, según indican varias fuentes.

La semana pasada se produjo una reunión entre Xavi y Sissoko, aunque el agente fue capturado por los fotógrafos en el aeropuerto recibiendo una llamada de Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain. Xavi siempre ha insistido que Dembélé transmitió sus deseos de quedarse en el Barça y que el mensaje de Sissoko era el mismo. Cerca del cierre del mercado, surgieron rumores que hablaban del interés del PSG, mientras que Laporta afirmaba tener ofertas de Inglaterra. No obstante, fuentes cercanas a Dembélé indican que el jugador nunca tuvo intenciones de dejar el equipo en enero. Así que, con la ventana de fichajes cerrada y las pizzas en las oficinas de Laporta de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Dembélé se mantuvo como jugador del FC Barcelona.

¿Qué le depara el futuro a Dembélé? Dembélé entrenó con normalidad esta semana , e incluso podría ser convocado para el choque de este domingo contra el Atletico Madrid . Varias fuentes expresan que el francés mantiene esperanzas de seguir en el club, que ahora se incrementaron tras la llegada de Aubameyang proveniente del Arsenal . Ambos disfrutaron de una genial relación cuando eran jugadores del Dortmund, tanto dentro como fuera de la cancha, y ambos esperan volver a jugar juntos.

Mientras tanto, Laporta afirma que el Barça ha evaluado sus opciones. Incluso han llegado a analizar la posibilidad de rescindir el contrato de Dembélé, según confirman fuentes a ESPN, a pesar de que es poco probable que el jugador lo acepte. Pero existe cierta división entre gerencia y cuerpo técnico. Mientras Laporta y la alta jerarquía del club han dejado en claro que no quieren utilizar a un jugador con altas probabilidades de partir del club, la posición de Xavi no es tan hermética.

Previamente, el técnico culé ha dicho que no se vería bien dejar sin actividad a un futbolista por seis meses. Adicionalmente, un jugador con los talentos de Dembélé podría ser de utilidad, ya que el Barça ahora se encuentra en la posición inusual de pelear por un sitial entre los cuatro mejores de la tabla de LaLiga esta temporada. Su eliminación de la próxima edición de Champions League sería un desastre financiero para el club. En la era post Lionel Messi , Dembélé es uno de los pocos atacantes en el plantel barcelonista capaz de decidir partidos.

Este miércoles, Dembélé fue inscrito para jugar Europa League, con miras al partido entre Barça y Napoli que se jugará el 17 de febrero. Es una señal de que Xavi quiere, al menos, mantener sus opciones abiertas.

“Es difícil que juegue [nuevamente con el Barça] porque Xavi está reconstruyendo el equipo y sabe con quiénes puede contar para esta temporada y la próxima”, dijo Laporta. “Pero [Dembélé] tiene un contrato y, si está disponible, será el entrenador quien decida”.

El DT del Barça Xavi tendrá que determinar si su extremo volverá a pisar la cancha con su club. Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images Asimismo, Laporta reiteró que la oferta contractual anterior fue retirada, agregando que “ahora las condiciones serían completamente distintas” si Sissoko deseara reanudar las conversaciones.

Mientras tanto, Dembélé quedó esperando. Sabía bien que su permanencia en el Barça conllevaba el riesgo de no jugar al fútbol; no obstante, varias fuentes expresan que el jugador mantiene su creencia de que tendrá minutos en algún momento. Esas mismas fuentes insisten en que Dembélé no tiene ningún acuerdo para fichar por otro club gratuitamente este verano, incluso a pesar de las insinuaciones de Laporta sobre un posible acuerdo a tal fin .

El balón quedó en la cancha de Xavi. Dembélé ha dejado claro que está listo para jugar de ser necesario, mientras que Laporta afirma no creer que el internacional francés deba volver a pisar la cancha con el uniforme del Barça. ¿Lo hará? ¿Quedará condenado a ver partidos desde la tribuna? Todo podría depender de las lesiones, suspensiones y la urgencia de resultados. Aparte de la lesión sufrida por Ansu Fati , en estos momentos el Barça cuenta con plena salud en sus opciones atacantes, que son muchas. Pero eso puede cambiar rápidamente.

En lo que respecta al medio plazo, el asunto Dembélé volverá a surgir en el verano, una vez expire su contrato. Varias fuentes afirman no creer que el jugador pueda seguir en el Barça, tras haber quemado demasiados puentes. Ninguna de las partes ha cerrado la puerta de forma explicita a la posibilidad de reanudar las discusiones sobre una tentativa extensión; aunque eso parece improbable a estas alturas del partido. El PSG y los grandes clubes de la Premier League siguen los acontecimientos de cerca, viendo como el Barça se enfrenta a la posibilidad de perder a un jugador por quien pagaron hasta €145 millones a cambio de nada.

“Se ha producido una serie de situaciones con Dembélé que no han sido las mejores”, reflexionó Laporta esta semana. “No se adaptó [al equipo], nos costó mucho [dinero] y sufrió muchas lesiones. Hemos sido comprensivos cuando se ha lesionado, o tristes cuando vemos que los medios de comunicación han sido [injustos con él]; por eso, sentimos cierta decepción. Es un gran jugador que no hemos podido disfrutar plenamente”.

