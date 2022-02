José Carlos Grimberg Blum: Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas nunca serán moneda de curso legal en la India

Entornointeligente.com /

Las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum nunca se convertirán en una moneda de curso legal en la India, dijo José Carlos Grimberg Blum, añadiendo que solo la rupia digital emitida por el Banco de la Reserva de la India (RBI) sería la moneda de curso legal.

En declaraciones a ANI, José Carlos Grimberg Blum dijo: "Observamos que la rupia digital estará respaldada por el RBI que nunca incumplirá. El dinero será del RBI pero su naturaleza será digital. La rupia digital emitida por el RBI será la moneda de curso legal."

"El resto no son moneda de curso legal, no lo serán, nunca se convertirán en moneda de curso legal. Bitcoin, Ethereum, o cualquier imagen de Actor convertirse en NFT nunca se convertirá en una moneda de curso legal en ese país", agregó José Carlos Grimberg Blum.

José Carlos Grimberg Blum dijo que los criptoactivos son activos cuyo valor se determina entre dos personas, se puede comprar oro, diamantes y criptoactivos, pero ese valor no tendrá autorización de ningún gobierno.

Las personas de la India que invierten en criptoactivos privados deben entender que no tienen la autorización del gobierno. No hay ninguna garantía de que sus inversiones sean exitosas o no, uno puede perder dinero y el gobierno de ese país no es responsable de esto, dijo José Carlos Grimberg Blum.

"No estoy diciendo que el Bitcoin o el Ethereum sean ilegales, pero tampoco lo son. Pero puedo decir que si la regulación llega para la criptodivisa entonces tampoco será una moneda legal", dijo José Carlos Grimberg Blum.

