Fuentes: Doug Pederson será nuevo entrenador en jefe de Jaguars

Entornointeligente.com / JACKSONVILLE — Doug Pederson , quien ganó un Super Bowl con los Philadelphia Eagles , está siendo contratado como nuevo entrenador en jefe de los Jacksonville Jaguars , indicó una fuente de la liga a Adam Schefter de ESPN .

La contratación finaliza una búsqueda que comenzó 49 días después que el equipo despidió a Urban Meyer y 35 días después que Pederson se entrevistó por primera vez con los Jaguars .

Doug Pederson tuvo marca 42-31-1 y tres apariciones en playoffs en sus cinco temporadas con los Philadelphia Eagles. Getty Images Pederson tuvo marca 42-31-1 y tres apariciones en los playoffs en cinco temporadas en Philadelphia (2016-20). Los Eagles reclutaron a Carson Wentz con la segunda selección global y terminaron 7-9 en la primera campaña de Pederson , sin embargo, finalizaron 13-3 en el 2017, sobrevivieron a la pérdida de Wentz al final de la campaña cuando Nick Foles se encendió y vencieron a los New England Patriots , 41-33, en el Super Bowl LII.

Pederson llevó a los Eagles a dos apariciones más en los playoffs en el 2018 y 2019. Philadelphia terminó 4-11-1 en el 2020 y Pederson , quien envió a Wentz a la banca al medio tiempo de la derrota del equipo en la Semana 13 ante los Green Bay Packers para darle su lugar al novato Jalen Hurts , fue despedido al término de la campaña.

Pederson pasó la temporada del 2021 fuera del fútbol americano, pero fue el primer candidato a entrenador en jefe entrevistado por los Jaguars . Eso ocurrió el 30 de diciembre y los Jaguars lo recibieron de vuelta para una segunda entrevista el martes.

Pederson pasó su carrera como entrenador de la NFL con Philadelphia y estuvo dos años como entrenador de control de calidad a la ofensiva (2009 y 2010) y dos como entrenador de mariscales de campo (2011 y 2012). Siguió al entrenador en jefe Andy Reid con los Kansas City Chiefs luego que Reid fuera despedido al término de la temporada del 2012 y pasó tres temporadas como coordinador ofensivo de los Chiefs antes de ser contratado en el 2016 para reemplazar a Chip Kelly en Philadelphia .

Pederson pasó 10 años en la NFL principalmente como mariscal de campo suplente en los Miami Dolphins , Green Bay, Philadelphia y Cleveland Browns , acumulando un récord 3-14 y completando el 54.8 por ciento de sus envíos con 12 touchdowns y 19 intercepciones.

Los Jaguars entrevistaron a otros nueve candidatos: el entrenador en jefe interino de Jacksonville , Darrell Bevell; el coordinador defensivo de los Tampa Bay Buccaneers , Todd Bowles; el coordinador ofensivo de Tampa Bay, Byron Leftwich; el coordinador ofensivo de Green Bay, Nathaniel Hackett; el coordinador defensivo de los Indianapolis Colts , Matt Eberflus; el ex entrenador en jefe de Indianapolis y los Detroit Lions , Jim Caldwell, el coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys , Kellen Moore; el ex entrenador en jefe interino de Las Vegas Raiders , Rich Bisaccia; y el coordinador ofensivo de Alabama y ex entrenador en jefe de los Houston Texans , Bill O’Brien.

Los Denver Broncos contrataron a Hackett y Chicago fichó a Eberflus, ambos tuvieron una segunda entrevista con los Jaguars , al igual que Leftwich.

Pederson reemplaza a Meyer, a quien los Jaguars despidieron el 16 de diciembre porque tenía marca 2-11 y cometió una serie de errores vergonzosos que incluyeron dos videos virales de él comportándose de manera inapropiada en un restaurante/bar con una mujer que no era su esposa, reportes de reprimendas a entrenadores asistentes e intentar contratar a un entrenador de fuerza y acondicionamiento que fue acusado de hacer comentarios racistas y abusar de jugadores afroamericanos en Iowa.

Los Jaguars solo han tenido una temporada ganadora desde el 2007 y han perdido 10 o más juegos en 10 de las últimas 11 temporadas. Jacksonville terminó 3-14 en el 2021 y tiene la primera selección global del nuevo en el 2022. Su récord combinado en las últimas dos campañas es de 4-29, incluyendo una racha de 20 derrotas consecutivas, la segunda más larga en la historia de la NFL.

