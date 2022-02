Entornointeligente.com / Vídeos no g1

EUA superam 900 mil mortes por Covid, segundo Universidade Johns Hopkins Novos casos vinculados à variante ômicron estão em queda, mas os óbitos diários ainda estão em ascensão. Mortes crescem apesar de vacinas altamente eficazes estarem amplamente disponíveis no país, onde apenas 64% da população está totalmente vacinada. Por France Presse

04/02/2022 22h43 Atualizado 04/02/2022

Terapeuta respiratória cuida de paciente com Covid em UTI no Rush University Medial Center, em Chicago, Illinois, em foto de 31 de janeiro ? Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP Terapeuta respiratória cuida de paciente com Covid em UTI no Rush University Medial Center, em Chicago, Illinois, em foto de 31 de janeiro ? Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP

O número de mortos nos Estados Unidos pela Covid-19 superou os 900 mil nesta sexta-feira (4), segundo a Universidade Johns Hopkins, que faz o rastreamento da pandemia do coronavírus.

O balanço tinha atingido 800 mil mortos em meados de dezembro , apenas um mês e meio atrás. Os novos casos vinculados à variante ômicron estão em queda, mas os óbitos diários ainda estão em ascensão, com uma média de 2.400 atualmente, segundo cifras oficiais.

O número de internações “continua alto, testando nossas capacidades e nosso pessoal de saúde em determinadas regiões”, destacou na quarta-feira Rochelle Walensky, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), principal agência sanitária dos Estados Unidos .

As mortes geralmente ocorrem várias semanas após as infecções, o que explica as diferenças entre a curva de casos e óbitos.

As mortes continuam aumentando, apesar de vacinas altamente eficazes estarem amplamente disponíveis no país, onde apenas 64% da população está totalmente vacinada.

Em valores absolutos, os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, à frente do Brasil e da Índia, segundo dados oficiais divulgados pelas autoridades.

