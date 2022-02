Covid-19 em Portugal: 47.199 novos casos e 50 mortes

Entornointeligente.com / Portugal registou, esta quinta-feira, 47.199 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 50 mortes por covid-19, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta sexta-feira.

No total, o país contabiliza 20.127 óbitos por covid-19 e 2.843.029 casos confirmados desde Março de 2020, mês em que se registaram as primeiras infecções em território nacional.

Há mais cinco pessoas internadas do que no dia anterior, contabilizando-se agora um total de 2445 pacientes hospitalizados com covid-19. Estão mais 19 doentes em unidades de cuidados intensivos do que na quarta-feira, num total de 174 .

Há mais 46.469 pessoas recuperadas da infecção, num total de 2.180.109. Apesar do elevado número de recuperações, o saldo entre este indicador e o de novos casos é negativo. Assim, registam-se mais 680 casos activos de infecção por covid-19 em Portugal: são agora 642.793 as pessoas oficialmente infectadas pelo vírus ao dia de hoje.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 660.347 contactos, mais 7285 do que na quinta-feira.

A incidência do vírus no país continua a subir: a mais recente actualização, divulgada no boletim desta sexta-feira, mostra que há agora 7207 casos de covid-19 por 100 mil habitantes em território nacional. Se juntarmos as regiões autónomas a esta contabilização, este valor desce para os 7163,7 casos.

Já o índice de transmissibilidade — conhecido por R(t) — percorre a trajectória inversa: esta sexta-feira, este indicador desceu para 1,05 a nível nacional. Este índice estava, na passada quarta-feira, nos 1,10 no continente e nos 1,09 na contabilização que inclui Madeira e Açores.

Os 50 óbitos registados na quinta-feira dividem-se da seguinte forma por faixa etária: um entre os 40 e os 49 anos, três mortes em pessoas com idade entre os 50 e os 59, seis entre os 60 e os 69, nove em doentes com idades compreendidas entre os 70 e 79 anos e os restantes 31 óbitos desta quinta-feira em pessoas com 80 ou mais anos.

