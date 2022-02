AN 2020 recibe denuncias contra la Ley de Registros y Notarías

José Gregorio Vielma mora, foto archivo Así lo confirmó el parlamentario de esta instancia, José Gregorio Vielma Mora , quien aseguró que reciben denuncias referentes a la afectación de los “más desposeídos y emprendedores”, tras aprobarse un reforma de este proyecto de ley el pasado mes de octubre. LEY DE REGISTROS Y NOTARÍAS: ¿UNA POSIBILIDAD DE ESTUDIO EN LA AN 2020? Vielma Mora aseveró que “estamos viendo cómo podemos estudiar la ley e ir fomentando un plan creativo , recaudador; pero altamente sociable, que no afecte a los más desposeídos, como está ocurriendo” , reseñó el portal oficial de la AN 2020.En este sentido, subrayó que la idea es “buscar forma más viable de poder compensar las tasas de acuerdo a lo establecido en las leyes”. TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN CLAVES | LOS FACTORES QUE HACEM CREER QUE “VENEZUELA SE ARREGLÓ” EN LO ECONÓMICO El diputado señaló que espera que prontamente esto se pueda solucionar, al reconocer que este asunto está afectando a la “economía en crecimiento que se registra en el país”. Foto: referencial Específicamente se refirió a los emprendimientos, a la producción, a la micro, pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, a las compras y ventas de inmuebles. “Ahora cuando hay una dinámica económica importante de progreso que debemos proteger a través de la Ley de Registros y Notarías” , señaló.

La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 no tiene propuesta oficial para modificar la Ley de Registros y Notarías , al mismo tiempo que están recibiendo y evaluando denuncia sobre la misma.

José Gregorio Vielma mora, foto archivo Así lo confirmó el parlamentario de esta instancia, José Gregorio Vielma Mora , quien aseguró que reciben denuncias referentes a la afectación de los “más desposeídos y emprendedores”, tras aprobarse un reforma de este proyecto de ley el pasado mes de octubre.

LEY DE REGISTROS Y NOTARÍAS: ¿UNA POSIBILIDAD DE ESTUDIO EN LA AN 2020? Vielma Mora aseveró que “estamos viendo cómo podemos estudiar la ley e ir fomentando un plan creativo , recaudador; pero altamente sociable, que no afecte a los más desposeídos, como está ocurriendo” , reseñó el portal oficial de la AN 2020.En este sentido, subrayó que la idea es “buscar forma más viable de poder compensar las tasas de acuerdo a lo establecido en las leyes”.

El diputado señaló que espera que prontamente esto se pueda solucionar, al reconocer que este asunto está afectando a la "economía en crecimiento que se registra en el país". Foto: referencial Específicamente se refirió a los emprendimientos, a la producción, a la micro, pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, a las compras y ventas de inmuebles. "Ahora cuando hay una dinámica económica importante de progreso que debemos proteger a través de la Ley de Registros y Notarías" , señaló.

