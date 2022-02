Alberto García Aspe: Es momento de sentar a Héctor Herrera y Andrés Guardado en Selección Mexicana

Entornointeligente.com / El excapitán de la Selección Mexicana y tres veces mundialista, Alberto García Aspe, indicó que Héctor Herrera y Andrés Guardado deben dar un paso al costado de la alineación titular del Tri , pues “hay jugadores que pasan por mejor momento” y “tienen mayor dinámica” que los veteranos centrocampistas.

” Lo preocupante de Herrera es que no juega en Europa; por más que estés en el Atlético de Madrid , si no tienes minutos, pierdes el ritmo de partido . Herrera no es un tipo de mucho cambio de ritmo porque su juego es más pausado y, si no tiene minutos, le va a costar más. Aparte, lo ponen como contención, que no es su posición natural; cuando se enfrenta a alguien rápido, lo supera y hasta lo hacen ver mal”.

” Andrés (Guardado) sí debe estar en selección, pero quizás en labores más de vestidor, porque no se si va a aguantar jugar un mundial los 90 minutos ; eso lo sabe tanto el jugador como el cuerpo técnico”, indicó en entrevista para ESPN.

Por otro lado, mencionó que “hay jugadores que si no los pruebas y no juegan en las eliminatorias va a ser muy difícil” que se vean en acción durante la Copa del Mundo , como el caso del zaguero Johan Vásquez , que no participó un solo minuto en esta Fecha FIFA a pesar que no hay zagueros centrales de confianza para el técnico.

” No entiendo lo de Johan Vásquez; está jugando en Italia y en la selección no puede tener ni un solo minuto . Se me hace increíble porque tampoco creo que tengamos dos centrales inamovibles, pues esa posición la ha modificado durante toda la eliminatoria”, agregó.

Acerca de la gestión de Gerardo Martino en la Selección Mexicana opinó que se debe determinar si aún se puede coregir el rumbo o se debe cortar el proceso , como ha sucedido en el pasado, antes que la situación explote y no exista marcha atrás para poder recuperar el camino.

“México ya está en el Mundial, pero habrá que preguntarse si Gerardo Martino va a poder recuperar esto y llevar a esta selección a funcionar en menos de un año . Es una obligación del técnico sacar el mayor potencial a los jugadores y hoy por hoy hay muchos que no están funcionando al nivel que todos esperaríamos”, concluyó.

