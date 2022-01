Xavi presiona a Dembélé para que renueve: “Debería hacer un esfuerzo”

Entornointeligente.com / BARCELONA — Xavi Hernández se añadió este martes a la presión sobre Ousmane Dembele para que el francés renueve su contrato con el Barcelona y le animó a “hacer un esfuerzo” tomando en cuenta el proyecto que le ha presentado el club y él personalmente.

El entrenador azulgrana, quien aseguró no haber hablado con Philippe Coutinho y dejó en el aire, incluso, la continuidad de Neto , convino que se “sigue trabajando” en el mercado, con el reto principal de inscribir a los fichajes y echando balones fuera al hablar de “jugadores que no están como nosotros”, como el caso inmediato de Morata y el más lejano de Erling Haaland .

Ousmane Dembélé, durante un partido con el Barcelona Eric Alonso/Getty Images “Sigo estando tranquilo con Dembélé”, proclamó Xavi, advirtiendo que la solución del caso “no depende de mí, depende del club, de Ousmane y de los representantes y no puedo decir más”. A partir de ahí el técnico le traspasó toda la presión al jugador: “Creo que debería hacer un esfuerzo, pensar en él, en su futuro, y yo creo que eso pasa por quedarse el club”.

“Confío en que haga ese esfuerzo, que sepa que el proyecto deportivo no puede ser mejor para él y que no será más feliz en otro sitio como es en el Barça”, repitió Xavi, manteniendo una postura paciente y tranquila, alejada de cualquier tensión: “Tenemos que seguir esperando a ver qué decide”.

“No he hablado con Coutinho; es un gran profesional y ya veremos qué pasa”, sentenció sin dar muchas pistas al ser preguntado por el internacional brasileño, a quien se busca una salida desde el club con urgencia… Pero abriendo la puerta a cualquier posibilidad: “Necesitamos cuadrar cosas y estamos en ello pero de momento no he hablado con Coutinho de su situación”.

“Está claro que para que haya entradas tiene que haber salidas, eso es evidente, y ahora estamos intentando inscribir a Dani Alves , veremos qué pasa con Ferran, si renueva Dembélé”, convino Xavi, sin aclarar si este miércoles en Linares podrá contar con el lateral y revelando que el club sigue negociando en varios frentes.

Uno de esos frentes, incluso, podría ser el de Neto, de quien el entrenador no aseguró su titularidad en el partido de Copa, ("mañana decidiremos, entre otras cosas porque estamos pendientes de los test de antígenos") y sin llegar a asegurar su continuidad en el club. "He hablado con él, de la situación del club y de la suya personal", explicó Xavi, en una frase muy abierta a cualquier interpretación.

En lo que fue concluyente fue en negarse a hablar del posible fichaje de Álvaro Morata porque, aseguró “no vale la pena referirse a Morata o a Haaland o a cualquier jugador que va saliendo… Prefiero centrarme en los jugadores que tenemos aquí y si Morata ficha por el Barça ya hablaré de él”.

“Si Morata ficha por el Barça hablaré de él, pero de momento no lo es… No vale la pena referirse a Morata, a Haaland, a todos los jugadores que salen. Prefiero centrarme en los que tenemos aquí”, resumió, advirtiendo, en la línea del presidente Laporta, el crecimiento del equipo y del club.

“El objetivo es que el Barça vuelva en poco tiempo. Íbamos novenos y ahora ya vamos quintos en la Liga, Trabajamos cada día 24 horas muy bien y cerca del objetivo que es entrar en Champions”, sentenció Xavi, quien proclamó compartir el optimismo de Laporta: “Soy muy afín al presidente, me gusta que sea positivo, su ambición. Es un tío valiente…”.

