Senado de EEUU celebró la extensión de la Presidencia Encargada de Guaidó

Entornointeligente.com / Foto: Archivo

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU celebró este martes 4 de enero, la extensión del mandato del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

lapatilla.com

A través de un mensaje compartido en Twitter por el senador republicano Jim Risch, pidió al mandatario Joe Biden y a los aliados europeos aumentar de inmediato la presión sobre Nicolás Maduro.

“Felicito a las fuerzas democráticas en Venezuela por extender el mandato del presidente interino Juan Guaido y por volver a comprometerse a poner fin rápidamente al régimen de Maduro. El presidente Biden y los socios europeos deberían aumentar de inmediato la presión sobre Maduro y sus compinches”, expresó.

I commend the democratic forces in #Venezuela for extending the mandate of Interim President @Guaido and recommitting to promptly ending the #Maduro regime. President Biden & European partners should immediately increase pressure on Maduro & his cronies.

— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) January 4, 2022

https://platform.twitter.com/widgets.js

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com