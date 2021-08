Menos pobres en América Latina: Cepal

Por primera vez desde 1990, hay menos de 200 millones de pobres en América Latina.

Al final de 2006 había unos 194 millones de pobres en la región, y de estos, 71 millones eran indigentes, de acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Gracias a la “sostenida alza en el crecimiento del producto por habitante 2003-2007 (más de 3% anual)”, la mayoría de los países de América Latina ha disminuido el desempleo y los niveles de pobreza e indigencia.

Solo en 2006, 15 millones de personas dejaron la pobreza en la región, y se prevé que en 2007 se reduzca en cuatro millones más, señala el informe.

“Sin embargo, la cantidad de pobres es demasiado alta en América Latina, en relación al alto crecimiento que ha tenido la región”, señala Adolfo Quintero, presidente del Colegio Nacional de Economistas.

Esto se debe a que “el efecto de la generación de empleo en el combate a la pobreza es menor que el efecto que tendría un mayor nivel educativo”.

Para poder aprovechar el crecimiento económico y acortar distancias en la mala distribución del ingreso, “se requiere de un recurso humano mejor preparado para utilizar la tecnología”, dice Quintero, citando el ejemplo de los call centers que tienen dificultades en encontrar personal calificado.

