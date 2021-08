Gigi Fernández dice tiene “bastante en común” con Jasmine Camacho-Quinn

Entornointeligente.com / La extenista Gigi Fernández salió en su defensa esta tarde tras la masiva reacción de usuarios en las redes sociales quienes la criticaron por cuestionar quien era la ahora medallista de oro, la puertorriqueña Jasmine Quinn-Camacho.

En entrevista con el Nalgorazzo en su segmento “Primero con el Nalgo” del programa “¡Qué Junte!”, Fernández aseguró que no fue ella quien escribió el tuit que leía: “¿Y es puertorriqueña? ¿Habla español? Se crió en Puerto Rico? Hmmm. Qué curioso”.

Según la medallista de oro olímpica por Estados Unidos, le hackearon la cuenta de Twitter y de Facebook y fue esa la razón por la que decidió cerrarla definitivamente.

“Desgraciadamente toda buena historia tiene un héroe y un villano y en este caso yo soy la villana, y lo he sido por los últimos 20 años, lo seré por el resto de mi vida hasta que me muera”, expresó Fernández.

La extenista aseguró que tiene “bastante en común” con Camacho-Quinn.

“Las dos nacimos en un país y representamos a otro y lo hicimos por la razón que fuera… No sé si ella tendrá haters en Estados Unidos, no sé si le han caído encima como me caen a mi, pero esa es la realidad”, apuntó.

Mira aquí la entrevista: Fernández agregó que sí vio la carrera en la que la vallista resultó campeona y que “pregunté quien era porque no sabía”.

“¿Que si es puertorriqueña? Ella represento a Puerto Rico en las Olimpiadas. Así que es puertorriqueña”, dijo la extenista.

Al final de la entrevista, el Nalgorazzi la invitó a enviar un mensaje a Camacho-Quinn, como una manera de reivindicar su alegada crítica a la atleta.

Fernández dijo que le hablaría “en inglés porque ella no entiende español”, y continuó a expresar: “Jasmine estoy muy orgullosa de ti. Eres una verdadera heroína de los puertorriqueños y de todas las niñas que están creciendo en Puerto Rico que pueden mirarte y decir ‘puedo ganar una medalla de oro’, y tu estás inspirando a una generación de mujeres jóvenes”.

