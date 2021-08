Esta actriz dijo fue testigo de cómo Alejandra Guzmán “se fue con un lanchero” y dejó sola a Frida Sofía cuando estaba pequeña

Entornointeligente.com / Esta actriz compartió un fuerte testimonio en contra de Alejandra Guzmán y su manera de criar a Frida Sofía. Gloria Izaguirre recordó una situación en la que fue testigo de cómo la llamada ‘Reina del rock’ fue irresponsable con su primogénita.

Las declaraciones de la actriz llegan en medio de la polémica de la familia Pinal Guzmán. Por el, supuesto, abuso sexual sufrido por Frida Sofía a manos de su abuelo materno, Enrique Guzmán , desde que tenía tan solo 5 años. Y por algunas de las parejas de Alejandra, según reveló la joven cantante.

” Me hizo cosas feas ” “Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo. Me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas . Me manoseó desde los cinco. Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza. Ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea “, señaló en esa oportunidad Frida.

Ahora, Gloria Izaguirre aseguró que tuvo una breve convivencia, hace más de 20 años con Alejandra y su hija. Por lo que respalda las denuncias de Frida Sofía, ya que fue testigo de cómo la pequeña estuvo en peligro en varias oportunidades. Debido al descuido de la rockera.

La actriz asegura que le cree todo a Frida Sofía Para el show digital ‘ Siempre hay más ‘, Izaguirre recordó que ‘la Reina de corazones’ era una madre negligente. Detallando una situación en particular, cuando la cantante “se fue con un lanchero” en una playa. Sin importarle la menor, y que como esa vez, ella siempre se iba con hombres y la dejaba sola.

“Lo viví porque hay miles de anécdotas. Hay otra donde dejó a Frida Sofía en Playa del Carmen, y también de testigo. Porque se fue con el lanchero, y la dejó ahí (en la arena) de 2 años, con el otro lanchero” , narró.

Además, calificó el comportamiento de la rockera como lleno de “narcisismo, de cero empatía”. ” Claro que le creo (a Frida) que sí la violaron los amigos. Los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella y la dejó ahí tumbada. Tiene un problema fuerte, no sé cuál sea, no soy psiquiatra”, aseguró la actriz.

