Curazao concretó venta de un lote de asfalto de Pdvsa

Entornointeligente.com / Reuters La Refineria di Korsou (RdK), la petrolera estatal de Curazao, concretó la venta de 73.000 toneladas de betún AC-30 (asfalto) pertenecientes a Petróleos de Venezuela.

Las 73.000 toneladas las trasladaron el viernes 29 de julio desde la ciudad de Willemstad en el petrolero Da Ming Shan, de bandera china, hacia Hong Kong.

Refineria di Korsou no identificó al comprador ni el valor de la transacción , publicó la agencia especializada Argus .

La compañía dijo que espera ganar 33,5 millones de dólares por la liberación del inventario de Petróleos de Venezuela. “Los ingresos generados por la venta de todos los productos se utilizarán para invertir para garantizar el futuro sostenible a largo plazo de la empresa”, dijo a la agencia.

Pdvsa había operado en Curazao la refinería Isla , con capacidad de 335.000 barriles diarios, y la terminal Bullen Bay, bajo un contrato de arrendamiento a largo plazo que expiró en diciembre de 2019, señaló Argus .

Pero hasta ahora los esfuerzos de la isla para encontrar un nuevo operador de refinería se agotaron. RdK está en el proceso de cerrar su subsidiaria Refinery Utilities BV, que pierde dinero, a partir del 30 de septiembre.

