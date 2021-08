Cómo salir del Veraz y limpiar tu historial crediticio

Entornointeligente.com / Saber si nosotros o una empresa tiene deudas puede hacerse a través de Internet de forma gratuita y sólo con algunos datos. En la Central de Deudores del Sistema Financiero, de libre acceso desde la web del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , se especifica el historial crediticio y la situación financiera de personas y compañías.

Para poder salir del Verza, primero se debe saber si pertenece. Para conocer tu información financiera privada, hay dos opciones que se explican a continuación.

Cómo consultar el Veraz por el BCRA Para acceder a la información basta con ingresar tu Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de cualquier persona física o jurídica en la página de la Central de Deudores del BCRA. El reporte es gratis e instantáneo.

El informe del BCRA incluye deudas bancarias o crediticias canalizadas a través de entidades reconocidas por el Estado . Es decir que figuran las deudas por préstamos bancarios o consumos a través de tarjetas de crédito y si tiene cheques rechazados.

Ignacio Petunchi Cómo consultar el Veraz de forma gratuita Según la Ley 25.326 de protección de datos personales, Veraz tiene la obligación de brindar acceso gratuito a las personas una vez cada seis meses . Hay que seguir diez pasos para consultarlo.

Llama por teléfono al (011) 5352-4800 (lunes a viernes de 9:00 a 18:00) para hacer uso de la ley anteriormente mencionada. Contestará una máquina, que otorgará opciones según lo requerido: si la consulta de datos es para uno mismo se marcará la opción 1 , pero si es para otra persona será opción 2. Debés elegir la opción 1 para consultar tu propio Veraz. La contestadora preguntará si tu consulta es como persona individual (opción 1) o si es en nombre y representación de una empresa (opción 2). Debés elegir la opción 1. La contestadora preguntará si sos Hombre (sexo masculino = opción 1) o mujer (sexo femenino = opción 2). Luego te preguntará tu DNI, seguido del numeral (#). La contestadora repetirá tu DNI. Debés escucharlo y verificar que es correcto . Si es correcto marcá 1, si es incorrecto marcá 2 y repetirá el paso 5. Te hará tres preguntas al azar para validar tu identidad, que tienen respuestas de sí o no. La contestadora te preguntará si deseás hacer valer tu Derecho de Acceso y de esa forma obtener tu reporte de crédito. Dado que la pregunta es afirmativa, respondé que sí marcando 1. La contestadora te dictará un código , que te permitirá acceder a su informe. Si no podés anotar, luego del mensaje podés solicitar el código por SMS. Ingresá en la página de Veraz y hacé clic en el recuadro de Acceder a su Derecho de Acceso . Completá con tus datos y el código provisto en el paso anterior. DEUDA ENDEUDAMIENTO CALCULADORA.jpg Deudas.

Pixabay Cómo salir del Veraz gratis Cómo salir del Veraz por una deuda inexistente o incorrecta Hay de opciones para salir por deuda inexistente o incorrecta:

Por teléfono : llamando al (011) 5352-4800 de lunes a viernes de 9 a 18 hs. Deberá elegir la opción “nuevo reclamo”. La operadora ofrecerá dos opciones: “actualizar información” o “desconozco información de deuda”. Una vez seleccionado el tipo de reclamo, te comunicarán con un representante de Equifax , quien te pedirá que proveas documentación probatoria. Ese trámite tiene los mismo pasos anteriormente mencionados. Nuevamente se deberá llamar y elegir la opción “enviar un documento probatorio por fax” . Por ese medio, se enviarán los documentos certificantes del pago de la deuda.

Por internet : ingresando a la página de reclamos de Veraz. Allí se deberá elegir la opción “información de deudas y cheques realizados”. El usuario deberá escoger, según el caso, “actualización de deudas” o “desconocimiento de deudas”. Hay que aclarar si estás haciendo el reclamo por vos o un tercero y, a su vez, debés ingresar tus datos personales. También tenés la posibilidad de adjuntar documentación probatoria.

Una vez concluido el trámite, que dura entre siete y diez días hábiles, podría cambiar tu información en la base de datos. Para seguir el proceso, se deberá ir a la sección “Consultar estado/subir documentación” .

tarjeta de crédito consumo cuotas interés pago electrónico Tarjeta de crédito.

Pixabay Salir del Veraz por una deuda existente impaga Como el anterior caso, también hay dos opciones de resolución:

Cancelar la deuda, que provocará que el usuario continúe figurando en la base de datos durante dos años (la deuda igualmente figuraría como paga). Y, si el acreedor no avisa del pago de la deuda, podría seguir estando en la lista de morosos. Para salir de este estado, se deberán seguir los pasos anteriormente mencionados. No cancelar la deuda y así, no figurarías en la lista de morosos para siempre . Según la Ley, pueden ser guardados por un tiempo máximo de cinco años. Luego, se puede realizar la supresión total de la información que figure acerca de esa deuda en cualquier base de datos, siempre y cuando el acreedor no haya iniciado juicios o el deudor haya comenzado un plan de pagos. En este caso, se interrumpiría el plazo de la prescripción.

