Venezuela se queda sin respuestos de telefonía celular. Y la deslealtad al Chávez Vive

América Latina, siempre fue un objetivo militar para los norteamericanos y Colombia, en éste siglo XXI le ofreció una amplitud para su seguridad en los mares y la geopolítica en este eje clave para la energia del futuro. Por otro lado, Venezuela que es parte de La Gran Colombia juega un doble papel económico al estar sometida por el militarismo y tener una vision hacia una estructura liberal cerrada, donde el poder es compartido bajo la mirada desde lo delictivo hasta lo institucional.

La Doctrina Monroe fue proclamada en 1823, a su vez, pocos días empezó una campaña colonialista contra las potencias europeas que en el plano militar llego en parte a su fin con el Acuerdo de Chapultepec de 1945 y el Tratado de Ayuda Mutua en 1947., donde al fín se consolida la hegemonía estadounidense en este Continente y de allí vino una intervención directa sobre Bogóta y varios países centroamericanos, donde se incluye a Honduras y Guatemala. Pero, resulta fundamental México por su mano de obra. La idea era apoyar la expansión de los trusts y los bancos yanquis en el área caribeña, trayendo más esclavos del Africa para laborar en las bananeras de las islas cercanas a Panáma y Cuba que en esos tiempos constituyó un ancla de España.

El capitalismo es un sistema económico y siempre observaremos variantes en sus esquemas funcionales. Pero, los representantes de los círculos financieros de Occidente ven con preocupación la posición de los mismos en Francia y, como el oro debe considerarse como una gran reserva. Los acuerdos económicos no están dando estabilidad y las devaluaciones del dólar se observa en sus fases de lucha por sobrevivir. Pero, en Venezuela se oculta esta realidad y ya los chinos no envian suficientes respuestos tecnológicos y baterias para los teléfonos, un ejemplo, lo pude constatar porque estuve caminando en el casco de Valencia buscando una bateria y simplemente no la encontré. Visite veinte negocios claves de telefonía. A China solo le interesa nuestro petróleo que debe ser pagado por un emprétisto y, solo le interesa su propio mercado monetario internacional destinado para los países asiáticos y, naturalmente vigilar su papel rector del yuan. A los chinos, poco le interesa Venezuela, sabemos ya las razones de esta particular posición de visión planetaria.

El dólar venezolano es fronterizo y no hay menudencias para dar vuelto y los existentes son muy viejos. Es menester abrir la frontera colombo- venezolana.

Estemos claro, la economía venezolana no la hibernalizaron en su momento critico y los círculos financieros no abrazaron el bolivar soberano, llevandolo al foso porque el militarismo que nos da seguridad esta dedicado a otros menesteres, fortalecer su casta. Solo resta conseguir predecir la evolución de los índices bursátiles y el BCV fijarse más en las precisiones del Dow Jones y el Ibex

En lo personal, no creo en operaciones de “ayuda” a los paises asociados. Ahora, todo se cancela y los países capitalistas bajaron recientemente de una manera visible sus productos de exportación, pero, la misma mercancia ha sido alterada en sus depósitos de traslado. En el caso nuestro, de ambas vías por el dólar fronterizo y el bolivar soberano.. Es una clara ilustración como avanza la corrupción en Venezuela y los ministros de jerarquia alrededor del presidente le mienten de una manera clara. Pude percibir un empeoramiento un empeoramiento del comercio.

Se quiere consolidar una imagén de una sociedad justa al lado de una expresión con el nombre de un presidente de gran popularidad, ( Chávez Frías), ya envenenado por alteración de su cuerpo molecular, estando en el presente fallecido.. Pero, es un gobierno anarquista al margén del desarrollo del Estado, porque desde años atrás tenemos un quiebre de la economía.

El quiebre solapado de un Estdo

Saint Simón, Owen y Faurier transmitieron el anarquismo junto a la idea de una sociedad justa e igualitaria. El presupuesto del antiestatismo, sólo que en ellos, el antiestatismo era un apoliticismo simple, mientras que en los verdaderos anarquistas se convierte en antiapoliticismo. Activo y militante. De modo, que éste trayecto es una estética y una pedagogía del ¡ Chávez Vive! Y al corear para que se manifiesten los militantes del chavismo en una convocatoria de cierta densidad humana, , lo bañan de orines y, resulta que algunos de esos militantes maduristas son candidatos a las primarias por el Estado Carabobo para las primarias y ya tienen una burbuja circular a nivel económico.

El anarquismo de Estado es la concentración de máximo poder y la burocracia nace del Estado y se desarrolla en él. Aquí, el pueblo no cuenta.

Es un complejo panorama que detalla nuestro acontecer histórico y, la posición de la médica Michelle Bachelette es muy clara.

A Hugo Chávez Frías lo engañaron al igual que Carlos Andrés Peréz en 1980- 1993 por un amigo suyo y que en oportunidades dialogaban en La Lagunita Country Club., aquellas dos carpetas colocadas en un escritorio de Miraflores, llevaban dos nombres: Ramón Escovar Salom y otra de José Vicente Rangel.

En el campo económico, algunos llevan armada su carpeta y son políticos de carrera, bueno empiricos, porque en el gabinete de Chávez y de nuestro presidente Maduro solo han existido dos políticos de carrera como tal, Jorge Arreaza y Elías Jaua Milano, el último execrado por la actual gestión y el primero quemó su carrera en la nada, muchos seguidores de Chávez no quedaron ni para echarle granos de maíz a las gallinas que lo cubrieron por tiempos indefinidos. Asi que a los que dicen ser seguidores de Maduro no utilicen el ¡ Chávez Vive!, para sus campañas de dominación policlasista porque desconocen esta términología.

Digo esto, porque los conocí a ambos, a Chávez muy cerca de papá en algunos trabajos técnicos para ayudar al pueblo en cuanto al concepto eléctrico y de base urbanistica, a Carlos Andrés, siendo muy pequeño en una vieja granja que se convirtió en el Hospital de Ciudad Ojeda perteneciente a mi tía Mélida de Ferrer, me hacia leer en esas reuniones clandestinas parráfos de Gramscí y de los libros originarios de Engels y Marx.

Así que no vengan preguntándose quién propició ¿ todo esto?, solo una respuesta, la deslealtad. Afectando la misma a toda latinoamérica y nuestra relación económica con Rusia, EE.UU y China.

Desaparece la moneda venezolana por un BCV que no rige índices administrativos

