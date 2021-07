Elías Jaua también quedó afuera de la lista de precandidatos del PSUV

Entornointeligente.com / También fue excluida Erika Farías, y Francisco Arias Cárdenas de la lista definitiva para ser precandidatos y poder participar en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), previstas para el próximo 8 de agosto

“Por razones de estricta coyuntura política, no se me autorizó a participar (en las elecciones internas de) el 8 de agosto”, afirmó el exministro de Educación Elías Jaua, al saber que no quedó como precandidato para las próximas elecciones regionales por el Partidos Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Jaua fue removido de su cargo al frente de la cartera de Educación, resaltó que todo proceso interno tiene un reglamento y el que rige actualmente el del partido establece que es la Dirección Nacional la que autoriza a sus integrantes a participar de dichos procesos.

“Un abrazo bolivariano y chavista a todos ustedes compatriotas militantes del PSUV En todo el país, quería felicitarlos por la jornada del pasado 27 de junio de este 2021 donde expresaron de manera nítida una voluntad a favor de una manera de hacer política que sea incluyente, que respete la dignidad humana y el protagonismo popular y esté conectada con anhelos, luchas y esperanzas de nuestro pueblo”, expresó Jaua.

Por su parte, también fue excluida Erika Farías, y Francisco Arias Cárdenas de la lista definitiva para ser precandidatos y poder participar en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), previstas para el próximo 8 de agosto.

En ese sentido, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, anunció este viernes los precandidatos del partido. Indicó que para que un alcalde pueda optar para repetir en el cargo, es necesario el apoyo de al menos 30% de las postulaciones por parte de las UBCH.

Además de que Cabello dijo que Farías, Jaua y Arias Cárdenas no serán posibles figuras dentro de las elecciones del PSUV, sino entre los precandidatos para Caracas se encuentran Jacqueline Faría, Carmen Meléndez y Alexander “Mimou” Vargas.

Meléndez fue gobernadora del estado Lara hasta octubre de 2020, cuando la nombraron ministra de Interior, Justicia y Paz, por su parte, Jacqueline Faría ha sido Presidenta de la Misión Venezuela Bella y Jefa de Gobierno del Distrito Capital desde el año 2020.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com