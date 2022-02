Roggiero responde a críticas que recibió de ex directivos de la U, compara al equipo con Colo Colo y habla de dos jugadores que no seguirán

Entornointeligente.com / Luis Roggiero , gerente deportivo de la U, hace unos días recibió críticas de Daniel y Eduardo Schapira , quienes renunciaron al directorio de Azul Azul. Al ser consultado sobre si les debía explicaciones, señaló a El Mercurio que “me ha tocado participar en rendiciones de cuentas y también exponer propuestas en esa instancia, donde recibía preguntas, comentarios y observaciones de los directores y respondía de acuerdo a mi visión. Esa ha sido la interacción que he tenido con los directores. Te diría que había un intercambio de opiniones en esa instancia. (Las acusaciones) No tienen repercusión sobre mi trabajo. Con Daniel y Eduardo tenía una relación cordial, me sentí súper acogido por ellos”.

¿La U está lejos de la UC y Colo Colo? “Universidad Católica es un club referente por el trabajo que ha hecho y ha sostenido en el tiempo. Colo Colo es un equipo muy competitivo y nosotros vamos en esa senda y con esa aspiración de competir de igual a igual “.

Por último, señaló que ” Marcelo Cañete y Nahuel Luján no están considerados (en el equipo) . Estamos buscando la mejor alternativa para ellos”.

