KKR, de Telxius a MásMóvil y Telecom Italia

Entornointeligente.com / En un movimiento inesperado, Telefónica y Pontegadea, el vehículo de inversión de Amancio Ortega, cerraron un acuerdo para adquirir el 40% de Telxius, filial de infraestructura de la teleco. KKR recibirá 215 millones de euros por su participación, que otorga a Telxius una valoración de 539 millones. En el mercado se apunta que, con el histórico apalancamiento de Telxius, y con un Ebitda en 2021 de 170 millones del cable submarino, su único gran activo, este negocio se habría valorado en un rango de entre cinco y seis veces el ratio de valor de empresa frente a Ebitda.

La salida de KKR de Telxius llega tras no cerrarse el acuerdo por este activo. La operadora ha sondeado la venta de este negocio, en el que las Big Tech se han convertido en grandes clientes y la vez operadores de cables, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo. Además, su adiós se produce tras la venta del gran activo de Telxius: las torres de móvil, adquiridas por American Tower en 2021 por 7.700 millones de euros. KKR, que compró el 40% de Telxius por 1.275 millones en 2017 (cumpliendo el ciclo temporal de la inversión), no precisó las plusvalías. Telefónica sí comunicó que la plusvalía rondaba los 3.500 millones, mientras que Pontegadea pudo registrar plusvalías cercanas a 331 millones.

Si Telxius fue una de las primeras apuestas de KKR por las telecos en Europa, ahora la firma de inversión tiene ambiciosos y multimillonarios proyectos en marcha en el sector. El primero, por volumen, la opa sobre Telecom Italia, que supera los 10.000 millones de euros. Además, acaba de comprar el 49% de Reintel, filial de fibra óptica de Red Eléctrica, por 971 millones, y ha cerrado distintos acuerdos para entrar en algunos vehículos de fibra de Telefónica en Latinoamérica.

Pero si las miradas del sector están ahora puestas en algún sitio de manera especial, es en MásMóvil, controlada desde 2020 por Cinven, Providence y la propia KKR, tras una opa que rondó los 4.900 millones, incluida la deuda. Meses después, la operadora, con el respaldo de los fondos, cerró la compra de Euskaltel, por 3.000 millones, incluida la deuda.

En el mercado se vuelve a poner encima de la mesa una transacción entre MásMóvil y Vodafone España. En uno de los grandes bancos se comentaba ayer que no sorprende la posible negociación entre ambas telecos, dado que es la transacción con mayores posibilidades salir adelante por el volumen de sinergias. Bajo este escenario, los tres fondos tienen trabajo por delante, primero para negociar el posible acuerdo y lograr la aprobación, y después, para captar la posible financiación. Si la oportunidad es buena, KKR, Cinven y Providence no deberían tener problemas para levantar los fondos necesarios.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

