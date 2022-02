Ignacio Álvarez sobre las críticas de Sarandí: “Yo nunca hice periodismo de periodistas”

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

Ignacio Álvarez sigue en el ojo de la tormenta. La difusión de los audios del caso de la presunta violación grupal que presentó en La Pecera (Azul) volvieron al periodista blanco de críticas y cuestionamientos por parte de algunos colegas. Lejos de guardar silencio, el conductor les salió al cruce.

Uno de los programas que analizó el caso fue Informativo Sarandí , nada menos que de la radio a la que Álvarez perteneció hasta julio de 2020. En ese espacio, el conductor Aldo Silva sostuvo que a él también le llegaron los mismos audios, pero reaccionó en ese momento diciendo “No, no podemos pasar esto”.

Sergio Silvestri , compañero de Silva en Sarandí, añadió que consideraron que ese material “aportaba nada a que se pueda solucionar un tema que es grave y que está en la Justicia”. Iliana Da Silva coincidió con la visión de sus compañeros y comentó: “los periodistas tenemos una responsabilidad con los abordajes, y más en los temas de violencia”.

Minutos después de estos comentarios, la audiencia le advirtió a Ignacio Álvarez al aire que en la radio de la competencia estaban criticando su accionar, y él decidió responder en el momento explícitamente a sus “excompañeros de Sarandí”.

Todo comenzó con el mensaje de un oyente: “Nacho, si te estás ahogando no le pidas ayuda a los de Sarandí que te vas al fondo”, le decía. El conductor no hizo oídos sordos y contestó directamente a sus colegas.

“Yo nunca me puse a hacer periodismo de periodistas”, comenzó filoso, y prosiguió: “yo quiero mucho a los compañeros con los que trabajé durante años. No me lo tomo como algo personal que me estén criticando. Yo no puedo exigirle a nadie que compartan mi criterio o mi punto de vista. Yo me hago cargo de lo que hice”. Para cerrar su respuesta, remató: “Con respecto a ellos, la libertad es libre. Que cada uno diga lo que quiera”.

