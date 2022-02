Fixture UTC: calendario completo, próximo partido, fechas, horarios y canales de transmisión

Entornointeligente.com / El último 24 de enero se sortearon los equipos que competirán en la Liga 1 de betsson 2022 y las fechas de los encuentros entre los 19 conjuntos . Este viernes 4 de enero la escuadra de la UTC de Cajamarca , dirigida por Franco Navarro, iniciará con la contienda de partidos enfrentándose al Sport Boys . Los Cremas del Norte buscarán la victoria para seguir subiendo de puestos en el torneo que busca definir al mejor equipo peruano.

A continuación revisa las fechas y los siguientes partidos que enfrentará la UTC de Cajamarca en los próximos meses.

Fixture UTC Liga 1 Betsson 2022 Fecha Hora Partido 4 de febrero 3.30 p. m. UTC vs. Sport Boys 12 de febrero 1.15 p. m. UTC vs. Alianza Atlético 19 de febrero 3.30 p. m. UTC vs. Atlético Grau 25 de febrero 3.30 p. m. UTC vs. Sporting Cristal 4 de marzo 3.30 p. m. UTC vs. Melgar 20 de marzo Por definirse UTC vs. Sport Huancayo 27 de marzo Por definirse UTC vs. Ayacucho FC 3 de abril Por definirse UTC vs. Alianza Lima 10 de abril Por definirse UTC vs. AD Cantolao 17 de abril Por definirse UTC vs. Carlos Stein 20 de abril Por definirse UTC vs. San Martín 24 de abril Por definirse UTC vs. César Vallejo 27 de abril Por definirse UTC vs. Deportivo Municipal 1 de mayo Por definirse UTC vs. Cienciano 4 de mayo Por definirse UTC vs. Binacional 8 de mayo Por definirse UTC vs. ADT 11 de mayo Por definirse UTC vs. Carlos Manucci 15 de mayo Por definirse UTC vs. Universitario PUEDES VER: Liga 1 Betsson 2022: ¿cuál es el equipo peruano con mayor valor en el mercado internacional? ¿Cómo se juega la Liga 1 2022? En el campeonato por la Liga 1 de betsson 2022 jugarán 19 equipos en dos dos rondas: el Apertura y el Clausura , que cuentan con 19 fechas para cada uno. De igual forma, habrá dos descensos para esta temporada (el último y penúltimo de la tabla acumulada), de esta forma el puesto 17 competirá con el segundo lugar de la Liga 2 por la revalidación.

Cabe señalar que el torneo llegará a su final en octubre e inicios de noviembre debido al Mundial Qatar 2022 , torneo que comenzará el 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre de 2022.

PUEDES VER: La ‘legión europea’ que tendrá Alianza Lima en la temporada 2022 ¿Qué canal transmite los partidos de la Liga 1 2022? La competencia podrá verse a través de Gol Perú , que es el canal de Movistar TV encargado de transmitir las antiguas temporadas de los partidos de la liga peruana.

¿Dónde ver los partidos de UTC ONLINE GRATIS? Recuerda que puedes ver todos los encuentros, las mejores jugadas, las incidencias y todos los sucesos de los partidos de la Liga 1 de betsson 2022 a través la transmisión en vivo de La República Deportes.

