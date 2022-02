Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Família de Moïse diz ter sido intimidada por PMs ao buscar informações sobre o crime Parentes do congolês relataram à ‘Folha de S.Paulo’ que dois policiais interferiram quando foram ao quiosque conversar com funcionários. A TV Globo confirmou as informações. Por Bom Dia Rio

03/02/2022 07h04 Atualizado 03/02/2022

1 de 2 Moïse Kabagambe — Foto: Arquivo pessoal Moïse Kabagambe — Foto: Arquivo pessoal

Parentes de Moïse Kabagambe, congolês morto a pauladas em um quiosque na Barra da Tijuca , dizem que foram intimidados por dois PMs quando tentavam obter detalhes sobre o crime.

A informação foi publicada nesta quarta-feira (2) pela “Folha de S.Paulo” e confirmada pela TV Globo .

As supostas intimidações teriam acontecido três vezes, dias depois da morte, quando o caso ainda não tinha se tornado público. A família disse à “Folha” que tinha ido ao quiosque para saber o que havia acontecido com Moïse. Os PMs, segundo os parentes, interferiram nas perguntas .

“O policial fardado com arma, pedindo seu documento com aquele tom de voz, daquele jeito da Polícia Militar do Rio de Janeiro . Eu sou negro, já passei por batida policial quando estava com uniforme de serviço indo trabalhar, aí você não está uniformizado, começam a te perguntar… quem não fica intimidado?”, afirmou um tio do congolês à “Folha”.

A Polícia Militar afirmou à “Folha” que “todas as questões pertinentes ao caso estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital”.

Ato no quiosque

No fim da madrugada desta quinta-feira (3), cerca de 50 jovens realizaram um ato cobrando justiça por Moïse e outras vítimas de racismo no Brasil em frente ao quiosque Tropicália.

Os manifestantes vestiam preto e ocuparam uma faixa da Avenida Lúcio Costa e chegaram a colocar fogo em pneus na via.

2 de 2 Manifestantes fizeram ato contra morte do congolês Moïse em frente ao quiosque onde ele foi agredido — Foto: Reprodução Manifestantes fizeram ato contra morte do congolês Moïse em frente ao quiosque onde ele foi agredido — Foto: Reprodução

Dono de quiosque vizinho deve depor

RJ2 tem acesso aos depoimentos de presos pela morte de Moïse

Nesta quinta, agentes da Delegacia de Homicídios devem ouvir nesta quinta o policial militar Alauir Mattos de Faria, dono do quiosque Biruta , vizinho ao Tropicália. Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, um dos três agressores presos nesta terça (1°) trabalhava lá como garçom.

Em depoimento à polícia, Aleson disse que as agressões foram para “extravasar a raiva” que estava sentindo porque, segundo ele, o congolês estava “perturbando há alguns dias”.

