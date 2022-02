Entornointeligente.com /

El seleccionador de la Tricolor, el colombiano Luis Fernando Suárez, admite que contra la Sele había mucho ruido, por lo que la clave para sacar este juego ante Jamaica y los resultados ante México y Panamá fue meterse en una burbuja. De este y otros temas conversó en conferencia de prensa en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica. ¿Cómo fue que creció el estado de ánimo de los jugadores para llegar a estos resultados? -Creo que te ayudan los resultados pero después de eso hay algo que es importante y ahora más que nunca. Cuando han ocurrido estas situaciones adversas y críticas, lo importante es que hemos hecho caso omiso al ruido. Hay mucho ruido y el grupo se metió en una burbuja y no es solo para no hacerle caso al ruido, sino para ayudarse. El gol de Campbell se da y todo el mundo se dio cuenta con quien debía celebrar. Era con Celso porque todavía estaba con la situación del penalti. Una imagen vale más que mil palabras. ¿Cuál es el mensaje a sus jugadores después de estos últimos juegos de tan buen rendimiento? -Que se olviden de esto rápido y que se comprometan para lo que viene que es más difícil. ¿Siente que si hubiera llegado antes no estuviéramos sufriendo? -Uno no debe vivir del pasado ni del futuro. No puedo pensar si hubiera pasado algo distinto. Eso es lo que hay y tengo que pensar desde mañana en cómo solucionar lo que viene. Son dos partidos en casa y contra los dos punteros. Debemos hacerlo muy muy bien y prepararnos. ¿Cuál fue la virtud para sacar 7 de 9 puntos disponibles? -Es que están enfocados en el objetivo. Ellos mismos se propusieron hacer de esta fecha FIFA algo que valiera la pena. Se enfocaron única y exclusivamente en sacar los resultados y tener una unión de equipo. En ese sentido hicieron todo correctamente. Estar enfocados en un solo objetivo ha sido lo más importante para poder llegar a sumar la cantidad de puntos que sumamos en estas fechas. ¿Qué lo convenció para usar la línea de cinco? -Le soy sincero, yo no iba a jugar con línea de cinco, pero por la situación que sucedió con (Keysher) Fuller (quien tiene Covid- 19) tenía que cambiar de una manera u otra. El grupo estaba previsto para hacer línea de cuatro, pero con esto tienen la suficiente plasticidad como para cambiar. De nada vale tener un sistema si no se tiene la forma de saberlo aplicar. Estuvieron aplicados todo el tiempo. ¿Cuánto le han ayudado los microciclos? -Tuve la colaboración de los equipos y sin ellos y si no se hubiera sacrificado, no hubiéramos podido sacar esto. Los microciclos nos dan tiempo para conocernos. Lo importante es poder mostrar estos jugadores a nivel internacional. Hay apoyo de la Liga (Unafut) y de todos los equipos y solo tengo palabras de agradecimiento para con todos ellos. ¿Cuánto mérito se da usted ante estos resultados? -Un entrenador de fútbol y de una selección lo que tiene que hacer es asumir las consecuencias. Responsabilidad nada más cuando sufre y cuando se gana es solo de los jugadores. ¿Qué opina de la solidez mental del equipo? -Eso es esencial en cualquier equipo. Para mí el futbolista es una persona primero que juega fútbol. Está primero el cerebro, la mente, que su condición en los pies. Si no es mentalmente fuerte y si no es inteligente tácticamente, no. ¿Qué le valora a Alonso Martínez? -No me gusta hablar mucho de manera individual de los jugadores pero puedo mencionar que ha sido importantísimo jugando en lo colectivo para el equipo. ¿Cuánto le aportan Bryan Ruiz y Celso Borges, pese a la gran cantidad de críticas? -Esa respuesta la he dado mil veces. Lo de Celso y Bryan, independientemente de lo que están sumando, son importantes para lo que uno quiere en la cancha y fuera de ella. Están para clasificar al Mundial jugando un minuto o los noventa de cada partido. Contar con ellos para mí es algo que no tiene precio. Son bastiones con un liderazgo importantísimo. Desgraciadamente la gente? no puedo decir. No saben lo que pasa adentro de una selección. Lo de ellos es querer, amar y entregarse por el país. Eso no tiene precio.

Jueves 03 Febrero, 2022

