Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ?

Muito ruim

Muito boa

Como podemos melhorar?

Seguinte Queremos saber sua opinião

Resposta enviada. Agradecemos sua participação.

Com Selic mais alta, Caixa eleva juros de financiamento imobiliário; confira comparativo de taxas Para linha indexada à taxa referencial (TR), juros do banco passou a ser de 8% ao ano até 8,99% ao ano mais TR; demais instituições aumentaram as taxas em até 1 ponto percentual. Por Patrícia Basilio, g1

02/02/2022 20h59 Atualizado 02/02/2022

Com os aumentos na taxa básica de juros (Selic), a Caixa elevou os juros cobrados para as linhas de financiamento imobiliário com recursos da poupança (SBPE) este mês, segundo informações divulgadas ao g1 .

Compartilhe esta no WhatsApp Compartilhe no Telegram

Os demais bancos, como de costume, seguiram a mesma linha e aumentaram as taxas em até 1 ponto percentual desde o fim do ano passado. A expectativa é de novos ajustes , já que nesta quarta-feira (2), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a Selic para 10,75% ao ano .

Para a linha tradicional indexada à taxa referencial (TR), a Caixa passou a cobrar de 8% ao ano até 8,99% ao ano mais TR. Em novembro, última vez que o g1 fez o comparativo, as taxas cobradas eram a partir de 7,25% ao ano mais TR.

Na linha fixa, por sua vez, as taxas agora estão em partir de 9,75% ao ano. Em novembro, eram a partir de 9,5% ao ano (confira tabela abaixo).

1 de 1 Comparativo de juros para financiamento de imóveis — Foto: g1 Comparativo de juros para financiamento de imóveis — Foto: g1

Para a linha atrelada à poupança, a Caixa afirmou que os juros seguem em 8,99% ao ano desde novembro 2021, e que haverá apenas uma “adequação nas condições para aplicação de redutores… a depender do relacionamento do cliente com o banco” e que “continuará tendo as melhores taxas de juros do mercado”.

Esses redutores são mecanismos que permitem diminuir as taxas cobradas em financiamentos de mutuários que já são clientes do banco, ou que adquirem outros produtos.

LEIA TAMBÉM

Selic a 10,75%: como fica o rendimento da poupança e outros investimentos Copom eleva Selic para 10,75%; juro básico da economia volta a dois dígitos após quatro anos

Copom eleva pela 8ª vez a Selic

De acordo com a Caixa, que lidera o crédito imobiliário no país, “a definição das taxas de juros se baseia na análise da associação de fatores mercadológicos e conjunturais dentro das regras prudenciais de definição das condições do crédito, variando de acordo com o perfil de relacionamento do cliente com a instituição”.

O Banco do Brasil informou que suas taxas estão a partir de 7,99% ao ano mais taxa referencial. Em novembro, elas estavam de 7,58% ao ano mais TR. Antes do recente aumento da Selic, o banco informou que também avaliava “possíveis ajustes em suas linhas de crédito imobiliário” a depender da última decisão da reunião do Copom.

Na linha tradicional do Itaú , os juros passaram de a partir de 8,3% mais TR para a partir de 9,1% mais TR em janeiro.

O Bradesco alterou a taxa de sua linha tradicional em dezembro: elas foram de a partir de 8,50% ao ano mais TR para a partir de 9,50% ao ano mais TR.

O Santander também registrou alta de um ponto percentual nas taxas: de a partir de 8,99% ao ano mais TR para a partir de 9,99% ao ano mais TR.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com