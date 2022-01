Britney Spears planea regresar a los escenarios este 2022

Entornointeligente.com / Una fuente explicó: “Britney está buscando activamente diferentes ofertas de marcas y oportunidades de entretenimiento. Varias marcas se han acercado a ella con ofertas increíbles y nada está fuera de la mesa… Está emocionada de ponerse su sombrero de empresaria en el nuevo año y explorar diferentes empresas que no estaban disponibles para ella en el pasado”.

Con información de El Farandi De acuerdo con el programa Entertainment Tonight, ahora es la propia cantante quien toma sus propias decisiones: "Ahora ella quiere expandir sus horizontes profesionales. Solo está esperando el momento adecuado para todo", señala.

Britney planea apoyarse en su prometido Sam Asghari para pedirle consejos mientras toma algunas decisiones importantes. “Sam es un gran apoyo para Britney y la está animando en todos los sentidos. Las cosas van muy tranquilas y estables para ellos como pareja y, en todo caso, su relación es aún más fuerte desde que se comprometieron”, dijo el informante.

Britney reveló recientemente que concentrarse en sus “logros” la ha ayudado a superar el “dolor” causado por su familia. Ella escribió: “Honestamente, mi familia me avergonzó y me lastimó profundamente… así que ver mis logros pasados reflejados en mí realmente me ayudó… Para el mundo exterior debe parecer que soy extremadamente insegura y si la gente realmente supiera por lo que pasé, creo que entenderían COMPLETAMENTE de dónde vengo. ¡Es una pena que a la gente no le guste la verdad! ¡¡¡Me respetarían más haciendo una portada para Playboy que escribiendo un libro!!!!”, criticó.

